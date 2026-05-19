百年辜家權力故事曝光！從中信分家到台泥爭議 胡采蘋揭內幕

台泥。（示意圖，資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕財經網紅胡采蘋發文指出，如果有人把台灣企業家族的故事都隱去姓名，改編成小說，放到博客來去賣，鹿港辜家的那本應該會是銷售量最高的，而且可能會超過第2名很多。

胡采蘋今日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，中國信託最早是辜振甫成立的公司，當時叫中華證券。如果沒有辜振甫大膽任用當時只有三十多歲的姪子辜濂松，擔任金融事業的總經理，辜濂松家族可能就沒有今日的中信集團版圖。

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她指出，當然這是一段互相成就的關係，辜濂松董事長也非常精明幹練，自己也能闖出一番天下，但是辜振甫也挹注了大量人脈、資源培養辜濂松，況且當時能用的人很多，一樣精明能幹的人大有人在。

雙方曾說永不分家，但是因為辜振甫長子辜啟允在失敗的投資中膽管癌過世，留下的債務辜濂松家族不願再承擔，因此2002年，辜振甫忍痛應允分家，所有的債務由次子辜成允出面主持。

胡采蘋表示，辜成允看起來很溫和，完全沒想到竟然是個扛霸子。當時全世界都看衰和信辜家，覺得要完了，但是他竟然把台泥從兩百億的公司做到了1000億，每股盈餘從虧損邊緣的0.05、0.02，一路拉上逼近2塊、3塊。如果不是那年從晶華酒店的樓梯上摔下來，辜成允現在大概也是指點江山等級的企業大佬了。

辜家女婿、嘉泥三公子張安平臨危受命，接過辜成允留下的台泥，靠著之前辜成允打下的基礎，在中國房地產變天之前，台泥每年能賺到四塊。然而在習近平對中國房地產畫下三條紅線之後，台泥應聲倒地，因為房地產工地到處停擺，不需要更多水泥。

辜成允留下來的江山保不了台泥永遠，2022年至今，台泥財務每況愈下，過去四年的eps是0.74、1.06、1.45元，去年更因為三元電池廠大火，全年經營虧損1.6元，負的1.6元。

胡采蘋表示，事情不能都賴給中國國家主席習近平，徐旭東家族的亞洲水泥同樣遭受重創，子公司在港股下市，但是亞泥過去四年的每股盈餘是3.63、3.28、3.86、3元，亞泥的受創，是從每股5塊掉到3塊，台泥是從3、4塊掉到虧損。台泥在張安平時代的表現，恐怕遠遠不到可以找那麼多媒體歌功頌德的地步。

尤其是去年台泥旗下的三元電池廠大火，創下產險業最不可思議的離奇事故。本來三元電池廠有單次理賠上限150億元的商業火險，去年10月到期，經營團隊竟然在五月份退保，改成單次理賠上限30億元的保單。新保單能省下 4900萬元，沒想到7月份三元電池廠遭遇大火。

根據2025台泥年報，這場大火的總災損178億元，本來的舊保單可以拿到105億理賠，然而因為中途改保單，最後只拿到 22億元。省了5000萬，賠了100億，這個案子簡直可以進到產險教科書，業務員不用再費心解釋為什麼要保足保額了。

胡采蘋指出，退一萬步說，退保單至少可以省5000萬，經營團隊也是出於想要省錢的好心吧？然而如果我們看到去年，2025年台股總共有230家上市公司經營虧損卻還發放董事酬金，榜首是大同，發了3691萬元，榜眼就是台泥，發了3015萬元。她表示，虧116億的公司，發出了虧損公司第二高的董事酬勞。

今天和信辜家並不是沒有人，辜成允在世時，已經把在摩根士丹利上班的辜啟允之子、辜振甫長孫辜公怡叫回台泥，大摩同事當時都知道他是要回家磨練、準備接班了，我主責投資銀行路線，自然也有聽說。

胡采蘋表示，張安平在辜成允意外離世時臨危受命，接掌台泥，的確對辜家有功，然而多年經營成績如此，請恕我直言，恐怕還不到可以指定接班人的地步。

今年張安平團隊引入辜仲諒資金大買台泥，更是匪夷所思。當時雙辜分家，辜成允受到了極大的心理創傷，辜成允本來不願接班，希望平淡一生，最後是為了辜振甫一脈的榮辱，才出面吞下殘局。

2003年達裕跳票案，1000萬逼死英雄好漢，多少銀行要對辜成允收緊銀根，當時是多麼難堪。張安平董事長現在引入辜仲諒資金、穩定自己的經營團隊，這是合適的嗎？

胡采蘋認為，沒有辜振甫的提攜，就沒有中信辜家今日的帝國，當初分家縱然中信要對股東負責，但是連1000萬的跳票都不能妥善處理，讓辜成允吃了多少銀行臉色，今日台泥引入辜仲諒資金，難以想像辜成允會有多難受。

在情不適合，在理同樣不適合。張安平團隊連年經營不如同業，去年大虧一百億，今年第一季台泥0.1元、亞泥0.56元、環球水泥0.41元，台泥遠低於同業，事實俱在，這是有什麼立場引進辜仲諒資金保衛經營權呢？更何況金融事業投資產業，難道沒有違背產金分離原則的疑慮麼，當初不就是因為產金分離，雙辜才金融、產業各分一家？

2003年9月20日，中央大學授予辜振甫榮譽博士學位。胡采蘋回憶，當時她只是商業周刊的小咖，因為是週末，沒有人要去桃園，當然就是小咖去。我們的資深傳產主管交代我：「你要問他分家的事情，他可能沒有幾次出席公開活動的機會了。」她覺得非常難堪，因為這是很有傷害性的話題，心裡也很害怕。

但是當天天氣很好，胡采蘋見到了辜振甫，還有辜懷群、辜成允，他們邀請胡采蘋進到休息室，讓她一個人跟辜振甫講話。她表示，辜振甫身體已經很虛弱，講話的聲音很小，但是他很努力的說了很久的話，辜振甫說他沒有情緒，真的沒有，難道辜家永遠不分嗎？難道我孫子的孫子，一百年都不分嗎？要看開，他也叫大家看開。

胡采蘋表示，我說我問你這些，你會不會生氣或難過？辜振甫反問我，我都不生氣，你回去會不會交不了差？他都沒力氣講話了，沒想到還能開玩笑。

辜振甫董事長在一年半後的2005年過世，無論是他走的時候，或是辜啟允走的時候，還有現在，胡采蘋表示，她一直都記得那一天他的樣子，從來沒有忘記那天他努力的講了半小時話，直到他講不出話，他說他沒有情緒的那個樣子。

胡采蘋表示，如果沒有那一天的事情，今天她可能不會想要講些什麼。有些事情，就還是知所分寸吧。

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