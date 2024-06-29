本報官我什麼事專訪》水利署長：冷卻水可循環 AI需求免擔心

經濟部水利署署長賴建信。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕供水穩定對AI（人工智慧）產業發展至關重要。經濟部水利署署長賴建信接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，AI科技產業用水主要用在算力中心的伺服器散熱上，這些冷卻用水都可在循環水系統中重複利用，且水質要求不高，可使用再生水，評估後增加的用水量供給無虞，無須過度擔心。

總統賴清德提出的五大信賴產業政策中，重點產業包括半導體與人工智慧等高耗水的高科技產業，業者擔憂台灣是否有充裕的供水能力來支持產業發展。

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賴建信表示，台灣所有城市的用水供給，現階段都是供給大於需求，目前評估AI產業發展的用水需求，主要是在資料處理、算力中心的伺服器散熱上，這些伺服主機必須透過冷卻用水來有效散熱。這些冷卻用水的水質要求不如自來水、飲用水那麼高，亦可使用再生水，且可不停的循環使用，就目前AI的發展來看，無須過度擔心供水問題。

賴建信強調，水利署必須要掌握整體所需的用水量，在氣候變遷風險加劇下，更常發生旱澇交替、降雨不均等挑戰，水利署更需要在未來數年內「多找一點水」，確保台灣的供水與備援能力遠遠大於現在。

他舉例，中部的鳥嘴潭人工湖將在今年十月全面完工，澎湖的七美海淡廠已在本月初完工，吉貝海淡廠則會在下個月完工；此外，新竹的寶二水庫溢流堰加高工程也已完工，可承接更多水量，提升水庫蓄水能力。

賴建信：強化水源調度 解決地區降雨不均問題

賴建信表示，水利署也將會強化全國的水源調度能力，利用水庫間的聯通管，例如曾文／南化雙向聯通管、桃竹幹管等，來解決地區降雨不均等問題。

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