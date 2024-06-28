AI續領軍 景氣燈號連亮趨熱黃紅燈

國發會昨公布五月景氣對策信號綜合判斷分數與上月持平，燈號維持代表趨熱的黃紅燈。 （記者吳欣恬攝）

領先及同時指標上升 國內景氣持續回溫

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠人工智慧（AI）等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口也維持綠燈，國發會昨公布五月景氣對策信號綜合判斷分數與上月持平，燈號維持代表趨熱的黃紅燈；領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

五月景氣對策信號綜合判斷分數為三十五分，與上月持平，燈號續呈黃紅燈。九項構成項目燈號均維持不變，領先指標連續八個月上升，累計升幅四．二八％，同時指標連續十四個月上升，累計升幅十．四二％。

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國發會經發處處長吳明蕙分析，我國出口逐步改善，之前製造業的復甦比較不均衡，現在許多產業狀況也在轉好，只是AI相關的積體電路相對還是比較強勁。在出口轉好帶動下，領先指標的七個項目都呈現上升；吳明蕙指出，整體來看，不管從金融面、信心面、勞動市場或外貿，景氣復甦狀況相當穩健。

但她提醒，國際狀況並非穩健擴張，對台灣景氣也會造成影響，例如美國第一季的經濟成長率較預期下修，特別是消費率沒有預期得好；歐洲經濟也表現低緩；日本通膨上升到超過二％，這些外在情勢都須留意。

此外，全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素，後續仍須密切留意。

國發會指出，展望未來，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨著企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升，加上因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，與公共投資穩健成長，都有利挹注投資。

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