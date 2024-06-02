〈財經週報-咖啡商機〉台灣咖啡進口量破5萬噸 年喝40億杯咖啡

去年全台1年喝掉42.4億杯咖啡，相當於每人每年喝掉約184杯咖啡。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

台灣咖啡年進口量已連續兩年衝破5萬公噸，25年來進口量翻了近5倍。 （記者楊雅民攝）

台灣咖啡市場經過近30年的汰弱存強，熱度依舊不減，咖啡年進口量已連續兩年衝破5萬公噸，25年來進口量翻了近5倍。

台灣咖啡進口量值趨勢

根據農產貿易進出口資料統計，1998年全球咖啡店龍頭Starbucks星巴克登台的那一年，台灣咖啡（含生咖啡、烘製咖啡、咖啡及其製品）進口量約8,766公噸。2020年COVID-19疫情爆發那一年，咖啡進口量已飆破5萬公噸，2021年受到疫情啟動三級警戒，餐廳全面禁止內用影響，進口量跌破5萬噸，隔年隨即站回5萬公噸大關。

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咖啡進口值更從1998年的4,433萬美元（約新台幣14.3億元），大增至去年的3.47億美元（約新台幣111.78億元）。

台灣每人年喝184杯咖啡 仍有很大成長空間

以每杯咖啡平均用掉12公克咖啡估算，1998年台灣每年喝掉7.3億杯的咖啡，相當於每人每年喝掉約32杯咖啡；但去年全台一年已喝掉42.4億杯咖啡，相當於每人每年喝掉約184杯咖啡。

根據國際咖啡組織（ICO）的資料統計，全球每人每年平均喝咖啡杯數達126杯，台灣人喝咖啡杯數已高於平均值58杯，但相較於每人每年平均要喝掉400杯以上的日、韓和歐美等「酗咖啡」的國家，台灣咖啡市場仍有很大成長空間。

從過去10多年來的咖啡店成長家數，也可以看出台灣人多愛開咖啡館。

根據財政部營利事業家數資料顯示，台灣10年來飲料店家數以倍數成長。其中「咖啡館」成長家數明顯高於其它類型飲料店，從2011年的1592家成長至2022年的4,165家，增幅達1.6倍。

咖啡館密度 以台北市居冠

咖啡館的開設密度以台北市居冠，平均每平方公里就開了3.4家咖啡館、台南市和台中市平均每平方公里開了2家和1.7家咖啡館，密度分居2、3名。

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