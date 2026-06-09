開出1000萬元發票！雲林這小鎮全在問「是你嗎？」

雲林褒忠鄉省錢超市開出3、4月期統一發票1000萬元特別獎。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕財政部日前公布2026年3、4月期統一發票中獎清冊，特別獎1000萬元共有20張，其中一張雲林縣褒忠鄉省錢超市開出，店家在門口張貼紅榜，據指出，超市平日客源以鄉民為主，連日來「是你嗎？」成為鄉民間的問候語，店家也說，不少客人來店隨口也會詢問「是誰中獎？」

開業1年多開出統一發票1000萬元特別獎，店家在門口張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

根據財政部公布的資料3、4月期統一發票1000萬元特別獎中獎號為「19531471」、200萬元特獎中獎號碼「85941329」，分別開出20張及19張。其中一張1000萬元特別獎是雲林褒忠鄉中正路的省錢超市開出，中獎者花202元購買食品等。

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店家開心表示，超市開業才1年多，即幸福開出千萬元特別獎發票，得知消息後在大門上貼上紅榜恭賀，客人看到都好奇詢問知道是誰中獎嗎？也有人羨慕說，幸運之神、財神眷顧。

褒忠鄉人口數1萬1000多人，是雲林縣20鄉鎮市中人口最少的鄉，有鄉民說，這家省錢超市主要顧客是鄉民，推測幸運兒是褒忠在地人，自從開出千萬元發票的消息傳出後，鄉民回家翻找發票，連日來碰面就問「是你嗎？」

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