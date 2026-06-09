美中晶片戰新訊號浮現 ? 美國再次鎖定 中國記憶體雙雄重返黑名單

才被移出又被加回！中國記憶體雙雄長鑫、長江存儲再次重返美國軍工黑名單。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國戰爭部將中國多家重量級企業列入「支援中國軍方」名單，其中包括阿里巴巴（Alibaba）、比亞迪（BYD）以及百度（Baidu）等知名企業。《彭博》指出，此舉可能進一步加劇華府與北京之間的緊張關係，並為中美科技與經貿摩擦增添新的變數。

此次正式公布的新版本，內容大致與2月遭撤回的名單相同，但有一項重要差異，中國2大記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）與，長江存儲（YMTC）重新被納入名單之中。據報導，先前這兩家公司曾在2月版本中遭到剔除，引發美國國會及對中強硬派人士不滿，如今五角大廈重新將其列入名單，被市場視為華府對中國半導體產業採取更強硬立場的最新訊號，也顯示記憶體晶片領域已成為美中科技競爭的新焦點之一。

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根據美國政府週一公布於《聯邦公報》（Federal Register）的文件，五角大廈更新了其長期維護的「中國軍工企業名單」（Chinese Military Companies List）。美方認為，這些企業與中國人民解放軍存在支援、合作或技術聯繫，因此被納入觀察範圍。

分析人士指出，雖然被列入名單並不等同於立即遭受制裁，但往往被市場視為美國進一步限制相關企業投資、採購或技術合作的前兆，也反映華府對中國科技企業與軍民融合（Military-Civil Fusion）政策的持續警惕。

《路透》報導，這份備受市場關注的最新名單，取代了美國國防部於2025年初公布的版本。值得注意的是，此次更新距離美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平會晤還不到一個月，當時雙方試圖維持脆弱的貿易戰休兵局面，為持續緊張的美中關係降溫。

然而，隨著美國再度擴大點名與中國軍方有關聯的企業名單，外界擔憂這項舉措可能為原本暫時趨緩的美中經貿與科技競爭增添新的摩擦因素。

報導指出，五角大廈更新所謂的「中國軍事企業名單」，其中新增多家大型中國企業，被列入名單者包括阿里巴巴、百度、比亞迪，以及生技公司藥明康德和AI機器人企業速騰聚創（RoboSense）。

事實上，今年2月、川普訪中行程尚未確定前，美國國防部曾短暫公布一份更新版名單。這份名單被稱為「1260H名單」或「中國軍工企業（CMC）名單」，但隨後又迅速撤下，且未對外說明具體原因，引發外界諸多猜測。

雖然該名單並未正式對中國企業實施制裁，但根據美國最近的法律，從本月晚些時候開始，國防部將被禁止直接與名單上的公司簽訂合同，並且從2027年開始，將被禁止通過第三方購買其產品或服務，這些措施可能會為中國企業及其合作夥伴帶來實質成本。

此外，名單也被視為向美國政府機關、軍方供應商及投資市場釋出訊號，反映美方對這些企業與中國軍方關係的評估。部分先前被列入名單的中國企業曾對美國政府提起訴訟，主張相關認定缺乏依據。

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