台股一度暴跌2700點 金管會喊話：沒有大規模斷頭風險

金管會強調，台股跌幅介於亞股間，目前信用融資擔保維持率依然高、遠高於130%的追繳防線，並沒有出現大規模斷頭的風險。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股一度狂瀉2700點，有投信機構示警，高槓桿投資人恐將面臨斷頭危機。對此，金管會強調，台股跌幅介於亞股間，目前信用融資擔保維持率依然高、遠高於130%的追繳防線，並沒有出現大規模斷頭的風險，基本面也未改變，將視國際情勢變化祭出相應措施。

根據金管會統計，台股今年6月8日收盤指數為43502.78點，下跌1568.16點，跌幅3.48%，成交量約11325億元；同時段（截至下午13：30）亞洲主要股市狀況，韓國跌6.43%，日本跌4.20%，上海跌1.79%，新加坡跌1.71%，香港跌1.42%。

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另外，今年6月5日擔保維持率為200.07%。絕大多數個股與ETF的整戶維持率，皆高於130%的安全警戒線。

金管會強調，就台股基本面來看，2026年截至5月底本益比約30.8倍，現金殖利率1.61%（加計股票股利為1.64%），國內上市櫃公司115年截至4月底累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31.00%。

此外，有關今日共計5家證券商辦理資安通報，經證交所洽該等證券商瞭解，係因投資人短時間大量登入，造成部分證券商或資訊廠商系統大量負載，致影響部分客戶登入下單系統緩慢、或無法使用相關功能，資訊廠商及相關證券商已即時採取流量分流措施，均已恢復正常。

該等證券商均表示，後續將持續強化流量監控機制及動態調整資源，以提升系統穩定性；金管會證期局及證交所並將持續督導證券商落實資通安全措施，維持營運不中斷以確保投資人權益。

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