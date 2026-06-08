台股重挫免驚 法人：恐慌賣壓消化止跌訊號初現 緊盯2大受惠族群

台股今日開盤重挫，凱基投顧認為屬漲多後的技術性修正。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國費城半導體指數與台指期於美國時間上週五（5日）出現明顯下挫，連帶影響台股今（8）日開盤重挫約2700點。不過，盤中隨著恐慌賣壓逐步消化，尾盤跌幅明顯收斂，顯示市場已出現初步止跌訊號。凱基投顧表示，本波下跌本質仍屬於漲多後的技術性修正，而非基本面出現反轉。因此，後續操作策略仍以逢回布局為主，優先關注Vera Rubin架構升級受惠族群，以及低軌衛星供應鏈。

凱基投顧今日指出，此波台股修正的導火線，主要來自美國5月就業報告優於預期，引發市場對聯準會可能轉向偏緊政策的擔憂，進而壓抑高估值的AI相關族群表現。因此，後續市場波動仍將高度連動於Fed政策方向，特別是通膨數據與利率決策。只要發佈提高升息或延後降息預期的數據，均可能導致震盪加劇。

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凱基投顧提醒，近期須關注的2大焦點事件，包括6月10日公布5月CPI，以及6月18、19日，新任主席華許首次主持的FOMC會議。後續市場進入基本面驗證期，則需進一步關注7月起陸續展開的科技大廠法說會及訂單展望，將成為檢視AI需求延續性的關鍵時刻。

儘管短線波動加劇，但凱基投顧表示，AI基本面至今並未出現任何實質轉弱跡象，無論是雲端服務供應商（CSP）的資本支出規模、AI伺服器訂單能見度，或是半導體先進製程與高階封裝需求，均持續維持在強勁擴張軌道上，基本面不可能在短時間內出現結構性反轉，因此，可將回檔解讀為籌碼與情緒的調整。在AI長期趨勢未變的前提下，凱基投顧認為本次修正不改中期多頭格局，震盪整理後仍可望回歸原有上升軌道。

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