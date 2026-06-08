有救了？輝達、AMD、台積電ADR週一盤前都翻紅

美股週一盤前走勢有升有跌，輝達及台積電ADR盤前走揚。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股黑色星期一（8日）雪崩，投資人正在關注美股動態，根據盤前資料，美股盤前走勢不一，道瓊期指跌上百點，那斯達克期指及標普500期指盤前都上揚，半導體類股部分，輝達及台積電ADR也一改上週五重挫的走勢，週一盤前翻紅。

台股週一在台積電開盤大跌135元衝擊下，指數開盤跌563.45點，隨後因電金傳齊殺，盤面一片慘綠，指數開低走低，一度暴跌2694點，創史上之最，指數摜破4萬3，回測42376點，失守月線。

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所幸在台積電等電子股跌勢收斂，終場跌1568.16點，創史上收盤第3大，收43502.78點。外資則續賣超938.52億元，創史上第4大。

韓股也大暴跌，盤中觸發鎔斷，終場重摔逾8%，收7484.42點。日經終場亦跌2563點或3.85%，收64024點，勉強守住6萬4。

目前市場聚焦美股週一盤勢，根據最新盤前資料，美股指期貨升跌不一，台北時間17點50分左右，道瓊期指跌103點，標普500期指漲20點，那斯達克期指漲178點。

至於科技股部分，輝達盤前上漲1.54%，台積電ADR漲2.33%，AMD漲2%。

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