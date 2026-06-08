信黃仁勳會帶旺股市 他大買ETF 2天慘賠「這麼多」悲劇了

南韓股市重挫，融資買股散戶壓力大。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳結束訪台行程後，前往南韓，掀起旋風。有些散戶相信黃仁勳的到訪將有利股市表現，結果南韓股市連續2個交易日大暴跌，一位散戶哀號，他才搶進SK海力士與三星電子的單一股票槓桿ETF，短短2天損失1億韓元（約台幣210萬），超級苦悶。

韓媒《每日經濟新聞》8日報導，隨著南韓股市6月8日重挫，KOSPI指數跌破8000點，大量透過融資借錢買股（俗稱借錢炒股）或投資槓桿型商品的散戶投資人，正面臨巨大的恐慌。

請繼續往下閱讀...

尤其許多投資人原本期待輝達執行長黃仁勳訪韓能帶動股市續漲，因此股市暴跌對他們而言格外沉重。

根據韓國金融投資協會8日公布的資料，截至6月5日，融資餘額達37.7375兆韓元（約台幣7924億）。雖然較5月29日創下歷史高點的38兆韓元（約台幣7980億）略有下降，仍是歷史第二高水準。

由於三星電子與SK海力士同步重挫，追蹤SK海力士兩倍報酬的單一股票槓桿ETF，股價甚至跌破上市時的2萬韓元（約台幣420元）。其餘5檔SK海力士單一股票槓桿ETF跌幅介於13%至17%，價格落在1.6萬至1.9萬韓元（約台幣336至399元）之間。

三星電子相關單一股票槓桿ETF也普遍下跌超過10%，其中交易量最大的KODEX與TIGER三星電子單一股票槓桿ETF，都未能逃過重挫命運。

對許多散戶而言，這次暴跌最令人震驚的原因，在於它恰好發生在黃仁勳訪韓期間，原本市場期待他的到訪能為科技股與AI概念股帶來利多，結果股市卻大暴跌。

一名居住在首爾江北區的40多歲上班族表示，「雖然上週美股下跌，我多少有心理準備，但沒想到會跌得這麼慘。我原本期待黃仁勳效應，現在真的很失望。」

另一名投資人則說，「因為看好後市，我買進SK海力士與三星電子的單一股票槓桿ETF，現在虧損超過5000萬韓元，短短兩天就蒸發了1億韓元。」

不過，即便市場重挫，仍有不少散戶相信KOSPI只是短期修正，之後還有機會再度上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法