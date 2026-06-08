台塑5月營收衰退 南亞續揚站上47個月新高

台塑四寶今日公告5月營收，僅南亞續揚站上47個月新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告5月營收，受定檢之故，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）營收全數下滑6-18%不等，僅南亞（1303）因積極布局高值化電子材料產品，成果良好、業績攀升，營收站上47個月以來新高。

台塑5月營收149.51億元、月減18.4％。台塑表示，由於中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少，因此，5月各主要產品銷售量，較4月減少8.5萬噸。

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南亞5月營收288.3億元、月成長4.2%，站上47個月新高。南亞指出，近來原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存；然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大，高值化電子材料產品業績攀升，再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長，挹注南亞5月營收進一步上揚。

台化5月營收273.87億元、月減14.7％。台化分析，其中量差減少43.1億元，售價差減少4億元，主要是麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，合計減少26億元。

台塑化5月營收577.77億元、月減6.1%。台塑化指出，銷售價差減少51.8億元，銷售量差增加14.4億元，在價格方面，5月受美伊和平談判出現曙光與地緣政治溢價消退影響，杜拜原油均價每桶103.1美元，比上月每桶小幅下跌2.6美元，價格仍維持高檔，高油價影響成品油的消費需求，加上亞洲油品市場供應量逐步增加，致使成品油跌幅比原油深，使5月全產品均價比上月每桶下跌15.6美元。

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