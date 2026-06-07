週一崩跌台股完蛋？ 投顧：急跌換取盤整時間，有利多頭續攻

台期指夜盤重挫，台股面臨考驗。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台指期夜盤重挫逾3000點，不少投資人直呼「完蛋了」，元大投顧董事長胡睿涵推演未來兩種情境，第一，「AI需求仍成長 但增速放緩」，第二， 「四大雲端業者同步縮減資本支出」，她認為，以第一種情境發生的機率最高，全球股市只是進入高波動整理期，並不意味著多頭結束；面對週一可能出現史上巨幅重挫，胡睿涵也說「用急跌空間換取盤整時間，反而對多頭更有利。」

胡睿涵分析，美股重挫有三大理由，第一，股市漲多就是最大利空，第二， SpaceX預計12日IPO 恐吸走大量資金，第三，市場開始從「流動性行情」切換到「獲利驗證行情」。

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她表示，推演未來全球股市兩大情境，第一種是「AI需求仍成長，但增速放緩」，雖然包括NVIDIA、台積電、Broadcom獲利續創新高，但是本益比（估值）可能從40倍降到30倍左右，股價開始進入高波動整理期，第二種則是「四大雲端業者同步縮減CapEx資本支出」，也就是GPU訂單遞延、HBM供過於求、CoWoS利用率下降，如此費半可能出現20％以上的中期修正。

胡睿涵分析，投資人可能要有心理準備，全球股市恐將出現一波較重的修正幅度，但這樣的修正並不意味多頭結束，反而透過大幅度拉回，「去過高槓桿、洗浮額、洗籌碼」後，才有下一波多頭再攻擊機會和空間，且對多頭市場比較有利的，往往是「用急跌空間換取盤整時間」，若是橫盤時間太久，就怕「盤久必跌」屆時 對 多頭後市反而不好！

此外，她也認為，這次費半暴跌10%的真正警訊，不是市場看壞AI，而是投資人開始從「AI會改變世界」轉向追問「AI到底能賺多少錢」，當資金開始要求獲利驗證，而不是只相信故事時，AI產業將正式進入估值「重估階段」，這才是比單日暴跌更重要的「結構性轉折」訊號！

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