台股週一剉咧等！分析師預言恐暴跌3000點 曝「這天」是最佳買點

台股週一恐面臨沉重賣壓。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股大跌、6日台指期夜盤收跌3006點，週一台股恐面臨史詩級大逃殺。對此，台股資深分析師蔡明翰就指出，台股週一（8日）幾乎可以確定將迎「史詩級雪崩」，跌點預估2500點起跳，甚至有可能破3000點，將挑戰去年4月7日美國對等關稅後，單日大跌2065點的最高紀錄，不過週一卻也可能是逢低加碼的最佳買點。

資深分析師蔡明翰指出，美股與台指期夜盤慘崩，核心原因仍在於「漲多修正」，所謂「非農數據」與「博通財報」只是市場硬找的牽強藉口。他進一步指出，4月初公布3月非農就業人數17.8萬人，比這次數據更強，股市漲翻天，台股4月大漲7200多點；而博通財報早在台北時間4日就公布，且營收成長48％改寫歷史紀錄，若真的是大利空不會在公布後隔天才發酵，股市來到史上新高，漲多修正理由太薄弱，

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然而，隨著台股面臨「黑色星期一」的史詩級雪崩，市場恐迎來人踩人、多殺多的恐慌性賣壓，尤其在股市融資餘額飆上5666億元新高、四貸同堂的繳款壓力下，台股週一跌點甚至可能崩跌超過3000點，蔡明翰表示，投資人必須做好「挺過這一天」的心理準備。

蔡明翰強調，市場經濟基本面其實並未改變，不論是輝達執行長黃仁勳訪台，或是台積電股東會釋出的訊息，皆顯示AI產業充滿光景，訂單毫無反轉跡象。

而蔡明翰觀察，從歷史經驗來看，自2023年有AI以來台股前10大跌幅，大盤最長只要5天就能看見波段低點，且大跌當天往往就是低點。預期這波史詩級暴跌很快就會結束，對於空手或計畫逢低加碼的投資人而言，「黑色星期一」實為絕佳的進場布局時機。

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