台灣為何適用301較低稅率10％？ 學者指ART形同「保命符」

學者認為，美國完成301條款調查後將給予各國最終關稅。（路透檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國日前公布301條款「禁止強迫勞動貨品進口」調查結果報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，台灣現行法規尚未全面禁止強迫勞動產品進口，但被列入較低稅率10%的14國之一。對此，學者表示，由於台灣已與美方簽署台美對等貿易協定（ART），美方肯認ART承諾，因此認定台灣適用較低稅率10%，某種程度上ART可以說是保命符，「現在看來是先簽妥ART較好」，另行政院也已表示，勞動部、經濟部將建立跨部會審定程序，以貿易法為法源，限制輸入強迫勞動貨品。

美國最高法院今年1月裁定川普對等關稅政策不適用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），隨後為置換IEEPA的法源依據，川普改以援引122條款作為過渡性法源基礎，宣布對全球進口商品徵收臨時性關稅10%，並啟動301條款針對各國進行「產能過剩」與「強迫勞動」調查，301條款稅率被各界視為接軌122稅率落日後的法律基礎。

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回顧當時，部分政治人物質疑對等關稅本就缺乏法源基礎，我方根本不應浪費時間談判，甚至應該推翻台美貿易協定，但學者則多持不同看法，中經院經濟法制中心主任李淳認為，處理變數的方式絕非否定台美協議，反而必須更加保護珍惜，關稅變局已進入「A法不通就換BCDE法」的階段，台美協議的存在相當於一張無價的「免排隊快速通關卡」，也提醒須注意301條款的不公平貿易要件亦包含「對手不履行貿易協議」，因而台美協議的生效及履行也可能是未來的調查對象，加上台灣對美貿易順差大，很可能是標靶。

另中央大學經濟系教授吳大任則指出，台灣原本在對等關稅談判中爭取到15％且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，即使IEEPA不適用，但白宮應會尊重並維持與各國談出的貿易協定，台灣稅率應會維持在15%以下，即使有變動也是「只會低，不會升」。

東海大學經濟系教授邱達生指出，根據美方日前公布的301條款「強迫勞動」調查結果報告，稅率分為兩類，一類是較低稅率10%，建議適用於禁止強迫勞動產品進口，或已承諾採取相關措施的經濟體，包括台灣、加拿大、墨西哥、歐盟及英國，另一類是未能實施並有效執行的經濟體，建議較高的12.5%稅率，包括中國、印度、日本、韓國、巴西及瑞士等國。

台灣在內54個經濟體被認定「未實施且未有效執行強迫勞動產品進口禁令」，但台灣卻列入較低稅率10%的14國之一。對此，邱達生說明，台灣現行法規尚未全面禁止強迫勞動產品進口，但由於台灣先前已簽署台美對等貿易協定（ART），內容有承諾採取禁止強迫勞動成品進口，美國肯認ART效力，因此台灣建議稅率是較低10%，「現在看來是先簽妥ART較好」，也提醒301後續還有「產能過剩」調查，最終稅率尚未定案。

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