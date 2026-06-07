台股空襲警報！投信：勿急撿便宜 慎防非理性殺盤

台股空襲警報！投信機構喊話，投資人勿急撿便宜，慎防非理性殺盤（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股空襲警報響起，投資人全面備戰周一股市。上週五美股大跌，包括：「那斯達克」指數下跌4.18%，「費城半導體」指數更重挫10.26%，是2020年3月以來最大單日跌幅，目前市場瀰漫大逃殺的不安情緒；投信機構表示，本周一（8日）台股現貨勢必承受強大賣壓，空頭傾巢而出，因此，「多殺多」的恐慌未止住之前，先別急著進場撿便宜，要沉住氣，「不要去撿掉下來的刀子」。

台股上週三站上歷史新高4萬6,552點，上週五收在4萬5,071點，市場原本仍處在派對慶祝行情，準備隨時要挑戰史上最高紀錄；不料，美股大幅回檔重挫，尤其，台指期夜盤收跌3006點，甚至觸及跌停，市場研判，本週將會出現非理性的殺盤，上演恐慌性斷頭追繳。

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「台股本來就已經過熱了」，投信機構主管表示，根據統計，今年以來截至6月5日為止，台股累計漲幅高達55.61%，漲幅是全球第四名，「漲多就是最大利空」，尤其，科技類股先前波段漲幅已大，勢必會面臨獲利了結的修正壓力，這次又遇到美股大地震，建議投資人此時不要輕易急著進場，要小心應戰。

回顧過去，台股上次出現史上最大跌幅是在2025年4月7日，當時暴跌2065點，起因是美國總統川普宣布對等關稅，引發國際美股狂瀉。

對此，台新投信指出，由於基本面並未翻空，整體經濟體質都良好發展，指數仍處高檔，一旦有風吹草動，就會有獲利了結賣壓，因此，股價若逢回修正，仍是進場撿便宜的好時點，「現階段毋須悲觀」。

永豐投顧表示，台股中長多頭格局未變，但在盤勢站穩月線前，應避免押注反轉，可以在波動性下降且穩定站在月線上方時，再行加碼，選擇佈局未來仍能持續受益於AI且成長性穩健類股。

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