買不到「蒼龍突擊」怒了！排隊搶購戰鬥陀螺撲空 玩家怒槓超商

萊爾富今（5）日上午開賣BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」（擷自萊爾富官網）。

〔記者許國楨／台中報導〕買不到限定版戰鬥陀螺，竟引爆衝突！萊爾富今（5）日上午開賣BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」，全台多家指定門市吸引大批玩家徹夜排隊搶購，但台中市大里區仁愛店卻爆出排隊爭議，有玩家一早到場發現隊伍人數不多，卻被告知商品早已售罄，當場質疑販售程序不公，憤而向總公司投訴。

萊爾富原規劃上午9時50分發放號碼牌、10時正式開賣，每人限購1顆，並強調依排隊順序領牌購買，不過有玩家指出，上午7時30分抵達該門市時，現場排隊人數僅約8人，卻被告知名額已滿，進一步詢問後得知，店內有6名員工利用休假參與搶購，質疑根本違反排隊公平原則。

請繼續往下閱讀...

遭點名店長則表示，凌晨1時許就已有民眾開始排隊，之後陸續增加至14人，而店內6名休假員工也提前到場等待，只是未全程站在隊伍中，部分時間在休息室或協助補貨，且已取得前方排隊民眾理解，當事玩家抵達時實際順位約為第15位，但門市僅分配14顆商品，因此無法購得。

消息曝光後迅速在社群平台發酵，不少玩家抱怨依照官方公告時間到場排隊，卻敗給提早卡位或特殊安排，「我們這些乖乖等公告時間的人都是笨蛋嗎？」也有人認為，若門市員工同樣要購買限量商品，就應與消費者一樣排隊，否則容易引發爭議。

對於爭議，萊爾富稍後也發出聲明表示，目前已全面了解相關情況，若查有違規販售或未依規定執行情形，將依內部管理規範進行責任釐清及懲處，絕不寬貸。

相關新聞請見：

門市偷跑賣戰鬥陀螺惹眾怒 萊爾富緊急滅火：全面海巡懲處

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法