門市偷跑賣戰鬥陀螺惹眾怒 萊爾富緊急滅火：全面海巡懲處

萊爾富今（5）日10點正式開賣BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」，竟爆出部分門市提前偷跑賣完，引發玩家暴怒，萊爾富緊急滅火發出聲明絕不寬貸。（取自萊爾富官方粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富今（5）日10點正式開賣BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」，竟爆出部分門市提前偷跑賣完，引發玩家暴怒，萊爾富緊急滅火發出聲明指出，已全面了解及海巡，若查到違反規範販售的情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。

根據萊爾富公告，此次限定款戰鬥陀螺商品原定於6月5日早上9點50分開始發放號碼牌，10點正式開賣，每人限領1張號碼牌、限購1顆；領取號碼牌者須年滿6歲，並依序叫號購買，逾時未到、遺失號碼牌者視同放棄資格，同時禁止以物品占位排隊。

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不少戰鬥陀螺為了搶購限定款限定款戰鬥陀螺，凌晨就到門市外排隊，卻發現部分門市執行方式與公告不符，甚至有消費者一早到門市準備排隊時，卻被告知「全部預約完了」、「各店規定不同」，讓消費者相當傻眼，大罵「公告是假的囉，乖乖等的人都是笨蛋。」

萊爾富聲明指出，感謝大家對本次活動的熱烈支持與喜愛。萊爾富盡可能想安排一個公平公正與透明的購買原則，但是仍有少部分的門市私自不遵守公司規定造成客訴，造成消費者困擾,因而影響活動公平性的疑慮，我們致上最誠摯的歉意。

目前已針對相關情況進行全面了解與海巡，若查有未依活動規範執行、違反公告作業流程之情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。同時，也將全面強化活動執行規範、門市教育訓練，避免類似情形再次發生，以維護所有消費者的權益。

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