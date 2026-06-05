矽谷震撼彈 ! 傳美政府要求AI公司分股權 美國版「全民分紅」來了

外媒報導，美國政府正考慮購入AI人工智慧公司，投資收益可以用於公共用途。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）產業快速崛起，美國政府正傳出考慮以更直接的方式參與AI經濟紅利。根據美國數位媒體《NOTUS》報導，近期美國高層官員已與多家大型AI企業進行初步討論，研究由政府持有部分AI公司股權的可能性，希望讓AI創造的財富更廣泛回饋社會。

該報導引述知情人士指出，目前相關規劃仍處於早期階段，具體細節尚未定案，但討論方向之一是由AI企業自願讓渡部分股權給美國政府，而非透過政府直接出資購買。若方案成形，政府持有股權所產生的投資收益，未來可能用於公共用途，例如向全體美國家庭發放現金股息，讓更多民眾分享AI產業帶來的經濟成果。

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《路透》表示，目前尚無法獨立證實相關消息。不過，這項討論之所以受到高度關注，與OpenAI及Anthropic兩家AI明星企業即將邁向資本市場有關。

先前《路透》曾報導，OpenAI正準備以保密方式提交首次公開募股（IPO）申請文件；而開發Claude模型的Anthropic，也已於本週一秘密向美國監管機構遞交IPO申請。若兩家公司順利上市，市場預期估值有機會再創新高。

報導指出，OpenAI執行長奧特曼早在川普第二任期開始後，便多次與政府官員討論類似構想，希望透過新的資本分配模式，讓AI技術帶來的龐大經濟利益不只集中於科技公司與投資人手中。近幾週，奧特曼再度與政府高層交換意見，探討如何透過制度設計，將AI產業創造的財富更廣泛地分配給一般民眾。

事實上，OpenAI近年來一直積極與華府保持合作。奧特曼曾透露，公司已與美國政府討論透過聯邦貸款擔保機制，協助推動晶片工廠建設，以強化美國AI供應鏈競爭力。不過，他也強調，公司並未要求政府為資料中心建設提供擔保。

相較之下，《NOTUS》指出，目前Anthropic並未與川普政府討論向政府提供股權的相關安排。

值得注意的是，美國政府近期對AI產業的介入程度正在快速提高。川普本週已簽署行政命令，要求主要AI開發商在向市場公開最先進模型之前，自願提交政府進行網路安全測試。此外，美國政府今年5月也宣布，將對9家量子運算企業持有總計20億美元（約新台幣630億元）的股權投資，顯示華府正逐步從傳統監管者角色，轉向更積極參與關鍵科技產業發展。

分析人士認為，如果政府最終真的持有OpenAI等AI龍頭企業股權，將開創美國科技政策的新模式。過去政府多半透過補貼、稅務優惠或法規監管影響產業發展，未來則可能直接成為科技公司的股東之一。

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