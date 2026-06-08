LTN經濟通》賓士的致命傷？恐遭美國禁止製造銷售

賓士有近20%的股權由中國資本持有。（路透）

中資持有賓士股權近20%

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會議員正在審議一項立法，擬禁止與外國敵對國家有關聯的汽車製造商，其中包括有股權比例的限制條款，若是中資佔比過高也被判定為中國車廠，而在美國將矛頭直向中國時，德國汽車大廠賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）意外成了箭靶，因為賓士有近20%的股權由中國資本持有，賓士汽車未來可能面臨在美國被禁止製造和銷售汽車的窘境。

《彭博》報導，美國共和黨與民主黨國會議員，都正在推動進一步的限制措施。來自密西根州的民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）與俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）於今年5月已提出提出草案，擬禁止與中國及其他外國敵對國家相關的連網車輛、軟體與硬體之生產、進口、銷售或再銷售，理由是國安風險。而密西根州民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）與眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員穆納（John Moolenaar）也於5月稍早於眾議院提出類似法案。

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儘管該法案距離正式成為法律仍相當遙遠，且很可能會進一步修改，未來預計將與更大範圍的交通運輸法案合併，之後再提交眾議院全體表決，同時也需要參議院通過。

儘管如此，目前版本的條款仍可能使得賓士成為華盛頓加強排除中國進入美國汽車產業行動下的潛在受害者。這是因為條款實質上透過特定持股門檻來限制企業進入美國市場，被定義為「外國個人或外國人組合」持有15%股份，而賓士目前股權結構，就超過了該條款所設定的門檻。

中國國有車廠「北汽集團」（BAIC Motor Corp.）是賓士最大的單一股東，持股比例高達9.98%。（彭博）

華盛頓對中國汽車產業威脅疑慮升高

根據賓士公佈的大股東名單，中國國有車廠「北汽集團」（BAIC Motor Corp.）是賓士最大的單一股東，持股比例高達9.98%；賓士第2大個人股東也和中資有關，是中國汽車製造商吉利（Geely）創辦人兼董事長李書福，他透過旗下的投資公司「Tenaclou3 Prospect Investment Ltd，持有賓士9.69%股份。換句話說，李書福和BAIC合計持有賓士19.67%股份。

第3大單一股東則為科威特投資局（Kuwait Investment Authority）的5.33％。另外，賓士有42.24%的股份是由機構投資人（Institutional investors）們持有，另外散戶（Retail investors）則持有32.76%的賓士股票。

中國車廠正快速擴大全球銷售版圖，並與多家西方主要汽車企業長期維持合作關係，而目前的狀況凸顯出美國在透過立法與監管手段將中國車廠排除在美國本土汽車產業之外時所面臨的困難。而如果將一家在美國根基深厚的企業納入限制範圍，也反映出華盛頓對中國汽車產業威脅美國本土車業的疑慮正在升高。

中國車廠正快速擴大全球銷售版圖，並與多家西方主要汽車企業長期維持合作關係。圖為賓士和北汽合資成立的北京奔馳。（路透）

美國議員：中製汽車是「裝在輪子上的監控工具」

報導指出，賓士在數十年來一直是美國最暢銷的豪華車品牌之一。該公司在美國僱用數千名員工，並自1990年代起就在美國阿拉巴馬州進行整車組裝，該州亦被視為對美國總統川普友好的州份。賓士位於阿拉巴馬州塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）的工廠已生產超過450萬輛車輛，目前為其SUV生產的重要中心，約3分之2產量用於出口。

美國商務部5月底同意豁免富豪汽車（Volvo Car AB）適用一項針對與中國有關聯之連網車輛（connected vehicles）的禁令，該禁令將自2027年款式車型起生效。Volvo總部設於瑞典，並在全球設有工廠，包含美國南卡羅萊納州，但中國吉利汽車持有Volvo多數股權。

在近期訪談中，斯洛特金表示，她提出該法案的原因在於，中國汽車由於搭載連網軟體，本質上是「裝在輪子上的監控工具」。她同時指出，中國透過大規模補貼等方式對本國車廠提供不公平優勢。她與莫雷諾希望將商務部的禁令永久入法，以避免未來無論是川普或其他任何政府都能輕易撤銷。

來自密西根州的民主黨參議員斯洛特金（圖）指出，中國汽車由於搭載連網軟體，本質上是「裝在輪子上的監控工具」。（美聯社）

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