曾拿北京5億美元就與台灣斷交國 新總理重審對中國密約

南太平洋島國所羅門群島新任總理馬修·韋爾3日表示，將重新審視與中國簽署的秘密安全條約。圖為所羅門群島首都霍尼亞拉市區。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南太平洋島國所羅門群島新任總理馬修·韋爾（Matthew Wale）週三（3日）表示，該國將重新審視與中國簽署的秘密安全條約。根據兩國之前條約，中國派遣警務教官到所羅門群島，因為所羅門群島沒有軍隊。所羅門群島在2019年與台灣斷交，轉與北京建交。

2019年9月16日所羅門群島時任總理馬納西·蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。中國以金錢利益壓迫台灣外交空間。‎所羅門群島接受中國5億美金的金援，因此與台灣結束30多年的外交關係。

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2022年蘇嘉瓦瑞與中國達成合作協議，引發美國和澳洲在內的盟友擔憂，西方國家認為該協議將允許中國海軍在南太平洋建立基地。

所羅門群島擁有70萬人口，該國位於澳洲東北部2000公里處。

韋爾在5月15日議會投票中當選總理之前，曾呼籲公開與中國條約的細節。韋爾週三表示，他幾天前才拿到這份文件，而且是在他「撤換了一些關鍵職位的人」之後才拿到的。他沒有透露這些人的身分。

韋爾說：「我一直在為此事禱告和禁食……條約裡有保密條款，所以我暫時不能給你們看。但我們會審查這項條約，就像我們正在審查與許多其他國家簽訂的安全協議一樣」。

韋爾和澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，兩國政府將談判一項全面的戰略條約，以提升雙邊關係，並涵蓋安全和經濟問題。韋爾表示，兩國政府已決定「重置」雙邊關係。

阿爾巴尼斯則表示，澳洲應該成為所羅門群島的主要安全夥伴，而不是中國。阿爾巴尼斯說：「我們已經非常明確地表示，希望澳洲成為地區首選的安全夥伴，我們希望太平洋大家庭維護在這個地區的安全。」

根據所羅門群島與中國雙邊協議，中國派遣警務教官到所羅門群島。所羅門群島沒有軍隊，因此當地警察承擔比擁有國防部隊國家更大的安全責任。2019年，所羅門群島為中國帶來外交上的勝利，當時蘇嘉瓦瑞政府放棄對台灣的官方承認，轉而承認北京。

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