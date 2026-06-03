301條款稅率接軌122條款 經部：122稅率歸零因此不疊加

經濟部說明，未來美國完成301調查後所給予各國的最終關稅，將會是在122條款落日後「轉軌」適用301條款，因此屆時122條款稅率「歸零」，不會與301條款稅率疊加。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國USTR宣告301條款「強迫勞動」調查結果，建議台灣適用與歐盟相同的較低稅率10%。經濟部今（3）日說明，未來美國完成301調查後所給予各國的最終關稅，將會是在122條款落日後「轉軌」適用301條款，因此屆時122條款稅率「歸零」，不會與301條款稅率疊加。

經濟部指出，目前輸美產品項目分為兩類，一類為232條款調查項目，如鋼鋁銅、汽車零組件、木材、半導體、藥品產品等，另外一類是122條款課稅的項目，122條款是先前國際緊急經濟權力法（IEEPA）被美國最高法院裁定無效後，為延續對等關稅所採取的過渡性法源。

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經濟部說明，現行122條款為美國在高院判決後為延續關稅政策所採取的過渡性法律依據，期間為150天，美國亦在此階段啟動301調查「產能過剩」及「強迫勞動」，是為了置換原對等關稅所依據的IEEPA法律基礎，因此未來美國完成301調查後所給予各國的最終關稅，將會是在122條款落日後「轉軌」適用301條款。

經濟部續說，屆時情況將是122條款課徵關稅將因實施期限屆期而「歸零」，美方將接軌以301條款調查為依據對各國提出最終關稅，因此應無122條款疊加301條款的關稅稅率問題。

經濟部表示，之後將會配合台美談判小組行動，與美方持續保持密切聯繫，考量已是與美方完成協議的國家稅率有相對優勢，台灣應不會受到不公平對待，我方將盡力爭取及鞏固我國國家及產業利益。

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