黃仁勳在台灣人氣有多夯？492萬粉科技大咖「目睹1幕」被震撼了

黃仁勳在台人氣超高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳訪台期間，再度掀起強烈的「仁來瘋」，就連國際知名AI研究員暨播客（Podcaster）現場直擊都都驚呼「太震撼」。

擁有492萬粉絲的知名節目《Lex Fridman Podcast》主持人、前麻省理工學院（MIT）人工智慧與自駕車研究員Lex Fridman，2日晚間在社群平台X與IG分享與黃仁勳同遊台灣的照片，不僅一同逛夜市、品嚐台灣街頭小吃，還特地曬出兩人一起享用芒果冰的合照。

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I got to spend all day today with Jensen in Taiwan: talking with thousands of engineers and eating street food at a night market. Jensen is received as a rockstar in Taiwan, like it's Beatles in the 60's. It's mind-blowing and fun to watch. But most importantly, through all the… pic.twitter.com/iSGGYhqUQd — Lex Fridman （@lexfridman） June 2, 2026

他說：「我今天一整天都和黃仁勳在台灣度過，並和數千名工程師交談，還在夜市吃美食。」讓Lex Fridman印象深刻的是，黃仁勳在台灣被當作搖滾巨星般接待，就像 60 年代的披頭四一樣，看著這一切真是令人震驚又有趣。

他也說，透過所有的互動與對話，黃仁勳始終維持一貫的謙遜與親和力，並表示無論面對多少粉絲與鎂光燈，黃仁勳依然和多年前一樣，是個善良、幽默又體貼的人，「就像他小時候在台灣逛著同樣夜市時那樣。」

除此之外，Lex Fridman完全台灣夜市文化征服。表示他和黃仁勳兩人一整天品嚐了許多不同的街頭小吃，直呼那是自己吃過最美味的食物之一。

貼文最後，Lex Fridman更興奮表示，接下來將持續參與Computex相關活動，與黃仁勳及來自世界各地的工程師交流，同時繼續探索台灣，尤其是尋找更多令人驚豔的夜市美食。他感性地寫下：「像這樣的日子，我比平常更覺得自己是世界上最幸運的孩子。」

Lex Fridman被視為全球科技與思想領域最具影響力的播客主持人之一，節目長期聚焦人工智慧、科技、哲學、心理學、歷史與經濟等議題，曾專訪Google執行長Sundar Pichai、Demis Hassabis、Terence Tao以及Sam Harris等重量級人物。黃仁勳過去也曾登上他的節目，暢談輝達發展與AI未來趨勢。

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