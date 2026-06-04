打破慣例！IPO一週前搶先公佈 SpaceX每股定價135美元

SpaceX公佈IPO每股定價135美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕太空探索公司SpaceX週三（3日）公佈，公司首次公開發行的股票價格為每股135美元，提前1週公開IPO價格，打破華爾街慣例，也體現出全球首富馬斯克想要籌集創紀錄資金的決心。

綜合外媒報導，根據公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，這家總部設在德州的企業計劃以每股135美元的價格，出售約5.556億股股票。以這一數字計算，市值預計將接近1.77兆美元（約新台幣55.79兆元）。這一市值規模將直接晉升為標普500指數當中第7大，同時也超越了馬斯克旗下的電動車品牌特斯拉。

請繼續往下閱讀...

馬斯克決定在接受認購之前，以固定價格發行股票，這在美國大規模IPO交易中幾乎前所未見。大多數公司通常會公佈股票價格區間，只有少數小型公司會放棄評估市場需求、透過將價格定在最高價甚至是更高價位，來激發市場熱情。

SpaceX希望藉此募得750億美元（約新台幣2.36兆元）的資金，若是確實達到目標，將輕易超越沙烏地阿美（Aramco）在2019年創下的294億美元（約新台幣9266.88億元）紀錄。此外，這也將為OpenAI和Anthropic的上是鋪平道路，如果這兩家公司都能如期在今年內上市，他們的募資金額預計也都將達到數十億美元的水準，進而滿足投資人對AI相關領域的巨大需求。

SpaceX將在週四（4日）啟動巡迴說明會（Roadshow），11日進行股票銷售，並在隔（12）日於那斯達克正式開始交易。

根據《彭博》計算，以這個發行價格來看，馬斯克的淨資產約為9880億美元（約新台幣31.14兆元），雖然這個數字還不足以讓他成為史上首名兆級富豪，但基於股票可以用更高價格出售，而且新股上市首日通常會上漲，馬斯克有可能在股票正式上市之後，資產突破兆美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法