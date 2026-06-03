教師曝黃仁勳昔刷「1萬元小費」給服務生遭拒 霸氣回應被讚超貼心

輝達執行長黃仁勳（見圖）近日來台，再度掀起一股「仁來瘋」，他除了出席台北國際電腦展Computex，也現身夜市吃美食、大方與民眾合照。圖為示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日來台，再度掀起一股「仁來瘋」，他除了出席台北國際電腦展Computex，也現身夜市吃美食、大方與民眾合照。有教師更回憶，過去曾見過黃仁勳想給餐廳服務生1萬元小費，讓人大讚對基層服務人員相當慷慨且貼心。

「AI教父」黃仁勳近日再度訪台，不僅與台灣半導體及AI產業鏈重量級人士餐敘交流，也把握時間走訪夜市、大啖在地小吃。他在NVIDIA GTC Taipei演講時，在供應鏈背板上竟出現「王記府城肉粽」、「花娘小館」等台灣餐廳美食，引發全場笑聲。昨日輝達（NVIDIA）官方社群更PO出「饒河夜市紀錄短片」，在片中分享在地美食，晚間他更親自現身饒河夜市，再度引發討論，也讓網友笑稱「原來輝達是在預告行程」。

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據《中時新聞網》報導，一名美術教師劉大衛透露，他在2023年5月到北市知名川菜餐廳用餐時，曾巧遇黃仁勳與家人聚會，後來黃仁勳到櫃檯結帳時，卻接到銀行來電要確認，因為黃仁勳在刷卡時額外加了1萬元，雖然黃仁勳表示是要給服務生的小費，但銀行端表示沒有「小費」這個付款項目，因此未能完成交易。

不過黃仁勳聞言仍大氣表示，「沒關係，我那邊還有現金！」這樣的表現也讓劉大衛印象深刻，並大讚黃仁勳是一位會照顧基層員工的人，同時也強調這未必是每個企業家都會有的風範。

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