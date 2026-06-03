比外界想像更加嚴重！荷姆茲海峽遍布伊朗水雷 魯比歐全說了

由於伊朗發出威脅，通過荷姆茲海峽的交通量大幅下降。5月30日從阿曼穆桑代姆（Musandam）拍攝的照片顯示，多艘船隻停泊在荷姆茲海峽中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週二（2日）表示，伊朗已在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的「大片區域」布設水雷，顯示這條戰略航道中的爆炸裝置分布範圍，較先前外界所知的更加廣泛。

《CNBC》報導，這是自美國與以色列於2月28日對伊朗發動戰爭以來，魯比歐首次出席國會聽證會。他在參議院外交委員會作證時表示：「他們（伊朗）正在向商船開火，而且他們已在國際水域荷姆茲海峽的大範圍區域布設水雷。」

請繼續往下閱讀...

魯比歐表示，伊朗若要與美國達成任何協議，就必須同意不向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費、不向商船開火，並協助清除其在海峽內布設的水雷。魯比歐表示：「他們（伊朗）的所作所為是不合法且違法的。」

美國總統川普（Donald Trump）在戰爭初期曾對伊朗是否部署水雷表示懷疑。川普於3月10日在Truth Social發文警告德黑蘭，若伊朗確實在荷姆茲海峽布設水雷，必須立即拆除。隔天有記者在白宮外問及此事時，川普則表示，他不認為伊朗已在荷姆茲海峽布雷。

川普接著於4月23日表示，他已下令美國海軍「直接擊沉並殲滅」任何在荷姆茲海峽內布設水雷的船隻。他並表示，美軍掃雷艦正以加快速度「清理海峽」。

然而，即使川普宣稱美國正在清除這些爆炸裝置已超過一個月，伊朗所布設的水雷至今仍對恢復大規模商業航運構成重大挑戰。川普上週五（5月29日）要求伊朗「立即完成移除和／或引爆所有尚未被美方清除的水雷」。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）中東國家風險主管甘迺迪（Jack Kennedy）表示，目前仍不清楚荷姆茲海峽內究竟有多少水雷，以及它們位於航道的哪些位置。

甘迺迪指出，在完成可靠且全面的掃雷行動之前，荷姆茲海峽的航運量不太可能恢復至戰前水準。

白宮並未回應有關荷姆茲海峽目前仍存有多少水雷的提問。不過，一名白宮官員向《CNBC》表示，美國國防部已摧毀大量水雷以及超過40艘布雷船隻。

荷姆茲海峽是全球能源市場的咽喉要道，在戰爭爆發前，全球約20%的石油供應需經由這條航道運輸，由於伊朗發出威脅，通過該海峽的油輪交通量大幅下降，並引發歷史上規模最大的能源供應中斷事件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法