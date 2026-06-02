馬來西亞產能倍增 迎廣2027年「很不一樣」

迎廣今年盛大參展台北國際電腦展（Computex）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠迎廣（6112）今年盛大參展台北國際電腦展（Computex），除了展出其自豪的形象機AEON與精品機外，該公司也指出，今年馬來西亞系統組裝產能將倍增，並持續耕耘東南亞在地商機，明年（2027）營運將正式開花結果，「2027會很不一樣」。

迎廣今年「Beyond Hardware, We Architect AI Infrastructure（超越硬體，構築AI未來架構）」為主題，盛大參加台北國際電腦展（Computex），展出其PC機殼與伺服器機殼。

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迎廣指出，今年展區以「外圈產品體驗、內圈AI核心架構」為概念，依照不同應用領域規劃八大展示區，從Signature形象機、Lifestyle生活美學產品、Gaming電競與Workstation工作站，到伺服器系列，完整呈現迎廣從個人運算、創作者平台到AI基礎架構的產品布局與整合能力。

迎廣每年都會推出一款特別的形象機，展示其工藝設計與製造的實力。今年的第12代 形象機AEON，延續迎廣對工藝與創新的探索。首次採用1.5mm鏡面不鏽鋼與5mm強化玻璃拼接工藝，搭配專屬RFID感應解鎖系統，展現如未來建築般的結構語彙與科技美學。

此外，迎廣也首次公開AEON系列延伸產品，包括NEO ATX與AIR ITX精品機殼，將形象系列的設計語言延伸至更多高階玩家與精品系統市場。

至於位於展區中央的AI伺服器展示區，展出迎廣6.5U高密度AI GPU伺服器RG658 PRO與液冷相關展示方案，呈現迎廣在AI運算平台、散熱架構與系統整合上的技術能力。

現場也透過PLM機櫃牆與整體展示規劃，呈現迎廣從PC、工作站到AI伺服器與資料中心整合的完整布局，展現迎廣持續拓展AI基礎架構市場的方向與實力。

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