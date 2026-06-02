買中國電動車竟成「財務陷阱」？歐洲車主崩潰：3年殘值只剩4成

中國車的價值，正以驚人的速度快速貶值，這對歐洲車主及在大型租賃公司來說，無疑是一場噩夢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，中國電動車品牌憑藉高規格配備、時尚設計以及極具吸引力的售價，快速進軍歐洲市場，這對許多消費者而言，這些來自中國的電動車看起來幾乎是「高CP值」的代名詞。但，隨著首批車輛陸續流入二手市場，不少歐洲車主卻發現，3年車的殘值只剩4成，這場看似划算的交易，正逐漸演變成一場昂貴的財務教訓。

根據市場研究機構Indicata引用《金融時報》資料顯示，在英國市場一輛車齡3年的電動車平均僅保留原始售價的38%；即使在德國、法國與西班牙，平均殘值也只有約46%。相較之下，傳統燃油車表現明顯較佳。英國市場3年車齡的燃油車平均仍可保留約45%的價值，傳統油電混合車（Hybrid）更達到51%，成為目前保值能力最強的車種之一。

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分析指出，造成電動車殘值大幅下滑的重要原因之一，其實來自車廠本身。

根據德國權威汽車估值機構DAT最新研究，中國電動車與插電式油電混合車（PHEV）的折舊速度，約為歐洲汽車市場平均水準的2倍。這項趨勢不僅沒有減緩跡象，反而持續惡化，讓許多準備換車的車主以及大型租賃公司面臨巨大壓力。

報導指出，當租賃合約到期後，許多租賃公司收回的車輛價值遠低於預期，而私人車主在轉售時也發現，車價下跌速度遠超想像，甚至必須大幅降價才能找到買家。

汽車產業專家認為，中國品牌要在歐洲真正站穩腳步，僅靠產品規格與價格優勢並不足夠。

DAT分析師馬丁．魏斯（Martin Weiss）指出，許多歐洲消費者對中國品牌仍抱持疑慮，包括經銷與維修據點不足、零件供應不穩定、售後服務體系尚未成熟，以及品牌未來是否能持續經營等問題。

對二手車買家而言，最大的擔憂並非車輛本身性能，而是五年後這個品牌是否還存在於歐洲市場。一旦消費者對品牌缺乏信心，就會直接影響二手車價格與市場需求。

除了中國品牌面臨的特殊問題外，整體電動車市場近年也正遭遇殘值壓力。

近年來，各大車廠為了搶攻市場占有率及達成環保法規要求，持續祭出降價策略、現金折扣與各種補貼方案。當全新車價格頻繁調降時，1-2年的中古車價格自然受到擠壓，導致二手市場競爭力迅速下降。

這種現象在中國品牌身上尤其明顯，許多品牌透過極具侵略性的定價策略快速打開市場，但也犧牲了車輛未來的殘值表現。此外，技術更新速度過快，也正成為電動車車主的另一項隱憂。

在中國市場激烈競爭下，車廠幾乎每隔數月就推出新版本車型，搭載更快的處理器、更長續航力的電池以及更先進的智慧駕駛系統。對準備購買新車的消費者而言，這意味著，能以更低價格享受到最新科技；但對已經購車的車主來說，卻可能是一場災難。

原本引以為傲的旗艦車款，短短幾年後就被更新一代的產品全面超越。當車主準備換車時，市場對舊車的興趣與估值也同步下降，使得資產價值快速蒸發。

分析人士指出，對歐洲消費者而言，購車成本已不再只是新車售價本身，而必須將未來的轉售價值一併納入考量。中國電動車雖然提供極具吸引力的入門價格與豐富配備，但若未來殘值持續大幅下滑，最終省下的購車成本，可能遠遠不及賣車時所承受的損失。

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