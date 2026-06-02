Google募資800億美元狂砸AI！波克夏豪砸百億美元入局。（圖／路透社）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏豪砸百億美元（約新台幣3137億）入局！Google母公司Alphabet計劃透過股權融資籌集最高800億美元（約新台幣2.51兆），用於支撐其大規模AI基礎設施投資。

這次私募完成後，波克夏對Alphabet的持股規模將升至約320億美元（約新台幣1兆），佔其股票投資組合約十分之一，而Alphabet則將躋身波克夏5大公開持股之列，與長期持有的可口可樂並駕齊驅。

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根據彭博報導，Alphabet此次融資由3個部分構成：300億美元（約新台幣9411億）的並行承銷公開發行、400億美元（約新台幣1.25兆）的市價發行，以及波克夏透過私募方式注入100億美元。

波克夏的投資分為兩部分，以每351.8美元認購50億美元（約新台幣1568.5億）A類普通股，以及以每股348.20美元認購50億美元C類資本股。

Alphabet表示，AI正為公司帶來"一個擴張性時刻"，此次融資將有助於"支持未來重大成長機會"。

公司重申，今年資本支出計劃高達1900億美元（約新台幣5.96兆），並預計2027年該數字將"大幅"增加，而過去１年其經營現金流合計達1740億美元（約新台幣5.45兆）。

此次融資規模之大，在美國大型科技公司歷史上屬於罕見操作。

長期以來，Alphabet等科技巨頭主要依靠自身強勁的現金流，以及發行債券來為AI軍備競賽提供彈藥，同時以大規模回購股票回報股東。

此次轉而訴諸股權融資，意味著AI基礎設施投資的資金需求，已超越常規融資管道所能涵蓋的範疇，成為大型科技公司資本策略的轉捩點。

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