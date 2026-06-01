日月光員工去年平均薪資破600萬奪冠 台積電名次大躍進

日月光員工去年平均薪資突破600萬。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市公司去（2025）年平均員工薪資及員工福利金額今天揭露，日月光投控因只統計控股公司員工人數，以平均薪資628.2萬元高居第一，而日前員工薪資引起話題的台積電，去年員工薪資也高達409.3萬元，在上市公司中排名第7高，並年增23%，較前一次統計時的第14名，排名出現大躍進。

2024年上市公司平均員工薪資超過300萬元僅16家，但去年增加到18家，且是首度有上市公司平均員工薪資超過600萬元，日月光投控在2022年的員工薪資就曾居上市公司之冠，這次又以破紀錄的薪資拿到第一。

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這次員工年薪超過300萬元的18家公司中，就有12家電子業，IC設計龍頭聯發科以460萬元排行第四高，瑞昱、達發、聯詠也是高薪一族；投控公司有4家，包含電子業的日月光投控，生技股的康霈*，以382萬元排行第十，營建股的華固，員工薪資341.8萬元、和泰車則為302萬元，在高薪族群是少數非電子股的異數。

統計全體上市公司員工人數達127.3萬人，去年平均員工薪資為145.6萬元，年增9萬元、增幅6.6%。

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