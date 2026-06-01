中石化推舉葛樹人接任董座 即日生效

中石化董事長由葛樹人接任。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑膠股中石化（1314）董事長前陳瑞隆日前主持完股東常會後，隨即宣布請辭董事長職務，並於6月1日生效，今（1）日董事會依公司治理程序，正式推舉葛樹人擔任新任董事長，即日起生效。

中石化表示，葛樹人從事媒體工作逾三十年，媒體管理實績涵蓋年代電視台、TVBS電視台副總經理，以及寰宇新聞台執行董事等要職，具備在高競爭、高透明度環境中帶領組織的豐富歷練，學術與公共服務貢獻亦廣受肯定，長期於世新大學新聞系擔任客座教授，並應邀出任考試院國家文官學院、行政院人力發展學院講座，致力於業界實務與人才培育的深度接軌，於企業治理面向，葛樹人曾先後擔任中工（2515）、力麒建設及台灣氣電公司獨立董事，在公司治理監督、風險把關與利害關係人溝通等核心職能上建立紮實的實務根基。

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葛樹人表示，中石化正處於轉型的關鍵節點，也是機會與挑戰並存的時刻，將以開放的視野與務實的態度，與經營團隊攜手深化已啟動的轉型方向，持續強化公司的核心競爭力與治理品質，為全體股東與利害關係人創造長期可持續的價值。

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