馬斯克晶片大夢要靠台灣？Terafab神隊友是聯發科 郭明錤全說了

特斯拉執行長馬斯克3月發布晶片製造計畫「Terafab」。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤在社群平台PO文指出，聯發科有望成為特斯拉執行長馬斯克「Terafab」晶圓廠計畫的關鍵策略合作夥伴。

郭明錤在社群平台X上指出，馬斯克的半導體願景有著激勵人心的長期敘事，但其所屬的 IC 設計團隊同時也面臨3大執行壓力。

請繼續往下閱讀...

1、範疇壓力：Terafab除了同時與台積電、三星、英特爾三方合作，在 IC 設計業界前所未見；光罩設計、邏輯、記憶體晶片與先進封裝，單一廠區整合此規模產業內無先例，而且將設計週期壓縮至9個月，低於業界標準的18至24個月。

2、時間壓力：Terafab 採用的英特爾14A製程，其 PDK 0.9 預計於 2026 年 10 月釋出給外部客戶，使外部客戶首度能參與 14A 實際設計。若 Terafab 沒有第一時間掌握，可能會錯過 2028 年英特爾 14A 小批量生產，不利達到 2028 年試產的目標，甚至面臨落後一個製程世代的風險。

根據郭明錤最新的產業調查顯示，Terafab 對設備商提出顯著高於市場行情的價格，以購買關鍵設備，也驗證了時間壓力這件事。

3、人力壓力：對照全球一線 IC 設計團隊 Apple 的矽晶工程團隊（SEG；Silicon Engineering Group），粗估其人力規模是 SpaceX 與 Tesla 加總的數倍到數十倍，後者卻要在更緊迫的時間壓力下，執行更廣泛的營運目標。

郭表示，由於Terafab是首度與英特爾合作14A先進製程，急需適當的ASIC廠商協助加速導入英特爾技術。聯發科則具備三大優勢，有望成為最佳選擇。

首先是聯發科擁有投片英特爾前段製程（Intel 16）及參與先進封裝（EMIB-T）的經驗，因更熟悉與英特爾合作模式，故可協助 Terafab 掌握 14A PDK 0.9 釋出後的數月黃金窗口，以及後續製造這能協助Terafab精準掌握14A PDK釋出後的數月黃金窗口與後續製造。

而且，聯發科與 Google 首度合作 TPU，8t 將於2026年第四季量產，Humufish 於 2027年下半年量產且開發進度超預期，證明其具備一線大廠（Tier-1）量級的量產與生產協同能力，符合Terafab的高度需求。

此外，聯發科 MT7629 與 MT7762/61 系列為 Starlink 用戶端 Wi-Fi/Router SoC 供應商。Terafab 在高時程壓力下，與既有驗證過的供應商合作可加速進展。

值得一提的是，聯發科背後另一個加分項，那就是台灣半導體生態系的加速研發模式。郭強調，台積電的成功眾所周知，24/7 輪班研發模式的夜鷹計畫是該公司提升執行效率的關鍵之一，連南韓政界與半導體業界也曾呼籲政府應修法並仿效台灣。這也意味著聯發科的價值，除公司能力外，還包括能將整個台灣加速研發生態系導入 Terafab 的能力。

若 Terafab 與聯發科合作，並善用台灣的加速研發優勢，在美台兩地搭配跨時區換手研發，當可強化其執行效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法