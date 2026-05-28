68歲阿公不缺錢 退休後每天都在吃飯睡覺看電視 下場曝光

隨著高齡化社會來臨，退休後就是要悠閒度日的想法被視為理所當然，但實際上，退休時光也可能比想像中更加漫長。老人看電視示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，退休後就是要悠閒度日的想法被視為理所當然，但實際上，退休時光也可能比想像中更加漫長，而這並不是單靠金錢就能填補上的空缺。日本媒體近日分享案例，指出一名68歲老人退休後，發現雖然自己有錢，但卻沒有什麼稱得上興趣的興趣，不知道該怎麼打發時間，每天都在看電視、吃飯、睡覺中度過，後來他開始把無處消耗的時間跑去客訴，變成「惡質奧客」，日媒指出，為了避免以錯誤方式填補孤獨，人們或許應該更早開始思考這件事。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本神奈川縣的68歲老翁榎本隆一（化名）過去在大型製造業公司擔任管理職，以再雇用身分工作到65歲退休，目前夫妻兩人後每月可領取約26萬日圓（約5.2萬元新台幣）年金，由於自宅公寓的房貸早已全部還清，隆一存款更高達超過6000萬日圓（約1201萬元新台幣），雖然無法過於奢華，但並無困頓之虞，可以說是過著與退休焦慮無緣的生活。

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然而，隆一退休後在現實中的每一天，卻無聊得超乎想像。他早上起床吃飯，看談話性節目；吃完午餐後就在沙發上午睡；到了傍晚，一邊看著電視一邊吃晚餐，回過神時，一天又結束了，他坦言：「吃飯、看電視、睡午覺、再吃飯。每天就是這樣反覆循環。」

在職時期的隆一，是個一心只投入工作的人。沒有什麼稱得上興趣的興趣。孩子們也都已獨立，剩下的只有無事可做的大量時間。妻子則有多年老友，沒有打算總是與隆一一起行動。

就在這樣的情況下，隆一開始把無處消耗的時間，投入到一件事上，那就是打電話或寄信給店家與企業，提供所謂「出於善意的建議」。

這是因為他有次不懂新買家電產品的使用方式，於是打電話到客服中心詢問，結果對方不但親切回答，還補上了這樣一句話：「感謝您提供寶貴意見。」、「感謝您的指教。」這些話讓他感到非常舒服。

由於客服中心的接線人員，原則上不會主動掛電話。從那之後，隆一只要有一點點疑問或不滿，就會認為「這也是為了對方好」，不辭辛勞地主動打電話或寄電子郵件。漸漸地這甚至變成了每天的例行公事。

然而，不知不覺間，隆一的目的逐漸變成「希望自己被重視」。只要對方的應對稍微不合心意，他就會說：「我可是客人耶！」、「把負責人叫出來！」當對方道歉後，隆一透過用高高在上的姿態「原諒」對方，獲得了心理上的滿足。

某天，隆一收到老朋友邀約聚餐，就在聚餐結束、準備離開時，隆一卻無緣無故訓斥服務生，這一切都被老友看在眼裡，之後散會時，老友對他說：「你平常都這樣嗎？人家明明就是普通服務而已。因為是朋友我才講，你這根本就是典型老害了。」

報導指出，隆一回到家後，回想起自己對店員說教、並暗自感到滿足的模樣時，一股強烈羞恥感突然湧上心頭。

根據日本最大產業工會UA Zensen於2020年實施的《惡質客訴問卷調查》，可看出進行惡質客訴的人，以男性較多，而且年齡層普遍偏高。此外，也有觀點指出，現役時期職位或頭銜愈高的人，這種傾向愈明顯。部分人在退休後找不到自己的歸屬感，於是藉由客訴來填補孤獨感與被社會疏離的感受，最終甚至變成「銀髮怪獸」（シルバーモンスター、Silver Monster），指的是那些行為如同怪物般的老年人。

報導指出，退休時光可能比想像中更加漫長。而那並不是單靠金錢就能填補上的。該如何度過漫長歲月、如何與社會保持連結。為了避免以錯誤方式填補孤獨，人們或許應該更早開始思考這件事。

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