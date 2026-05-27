不只高德地圖！數發部揭4款中製App共同風險：資料全傳回中國伺服器

資安署主任李昱緯說明中製App潛藏資安風險。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（下稱數發部）點名，包括中國導航App「高德地圖」，以及影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）」、「愛奇藝（iQIYI）」與聊天軟體「BIMOBIMO」等4款中國製行動應用程式（App），存在高度資安風險，並於今日公開檢測結果。

首先，在Android系統部分，高德地圖在15項風險項目中，被檢測出高達11項高風險項目，顯示其存在過度蒐集權限的情況；而在iOS系統部分，高德地圖同樣達到8項高風險項目，風險程度也相當高。

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此外，不論是iOS或Android系統，這4款App都出現共同情況，就是會「將資料傳輸至中國境內伺服器」。

對此，許多民眾可能會好奇，「我的資料到底是怎麼被傳出去的？」資安署主任李昱緯表示，民眾平時常會在手機上複製帳號密碼、信用卡卡號，甚至手機內本來就儲存了個人照片、影音等資料。當裝置安裝高風險App後，這些資訊就可能在使用者不知情的情況下遭到截取。

即便App已經關閉，仍可能持續傳輸資料，而這些重要資訊，最後可能被送往中國境內。依據中國相關法規，這些資料可能被提供給國安單位使用；若在傳輸過程中管理不當，也可能遭到不法人士利用，這就是資訊外流的風險流程。

數發部也進一步說明高德地圖的檢測重點。檢測發現，高德地圖會要求與核心功能無關的敏感權限，存在過度蒐集權限的情況，包括讀取剪貼簿內容，由於剪貼簿中可能包含信用卡資訊，一旦遭截取，恐增加盜刷風險。

此外，高德地圖也會讀取使用者行事曆，個人活動安排可能因此曝光。同時，即便在關閉狀態下，仍可能持續對外傳輸敏感資訊，並將資料傳送至中國境內伺服器，而中國相關法規環境，也可能降低個資保護透明度。

另外，數發部也特別提醒，高德地圖可能持續在背景讀取影音、即時影像與麥克風權限。換句話說，若是在重要商業會議場合使用手機，相關商業機密可能因此外洩；即使只是與家人日常聊天，個人隱私也可能遭到錄製。此外，若聲音或影像資料遭不當調取或外洩，也可能被進一步用於詐騙等不法用途。

除此之外，該App也會讀取使用者通訊錄，導致聯絡人名單可能遭到未經同意的行銷利用；同時，也可能讀取健康紀錄及手機儲存空間內的個人資料。

另外，高德地圖也會讀取裝置識別碼，透過手機「身分證」，進一步關聯分析個人隱私，還可能持續蒐集使用者行動軌跡，包括即時定位、歷史位置、常去地點、移動路線、出門時間、抵達時間與停留時間等資訊，藉此勾勒完整的生活習慣與活動範圍。

總結來說，這些「數位足跡」可能進一步衍生人身安全風險；再加上影像與麥克風權限遭讀取，也可能涉及隱私、商業機密外洩，甚至被進一步用於AI詐騙或其他不法用途。

至於影音串流App「嗶哩嗶哩」與「愛奇藝」，檢測發現，兩款App同樣會要求與核心功能無關的敏感權限，包括「讀取使用者的剪貼簿」、「讀取使用者的行事曆或待辦事項」、「於關閉狀態下對外傳輸資料」，以及「將資料傳輸到中國境內伺服器」等。

而聊天App「BIMOBIMO」則被發現會「讀取使用者手機的儲存空間（系統檔案及資料）」、「讀取使用者裝置的識別碼」，且同樣存在「將資料傳輸至中國境內伺服器」等情況。

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