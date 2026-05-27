熱錢持續匯入！新台幣連6紅收31.42元

熱錢持續匯入！新台幣收31.42元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於美國記憶體大廠美光股價強勢飆漲，帶動全球科技股全面噴發，台股今早一度狂飆逾千點，與日股、韓股同步改寫新高紀錄。隨著外資熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率也延續升勢，終場收在31.42元、升值3.1分，匯價連6紅，成交量略降至27.34億美元。

台股終場上漲731.43點，收在44256.80點，三大法人合計買超307.64億元。其中，外資連續5日買超台股，今日買超381.28億元。

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在外資持續匯入、月底出口商拋匯需求同步出籠帶動下，新台幣盤中最高升抵31.377元，創下逾兩週新高。不過尾盤在央行進場調節後，升幅略為收斂，尾盤匯價再度回到31.4元價位。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數微升0.03%，主要亞幣升貶不一。其中，日圓貶值0.1%、韓元升值0.11%、新台幣升值0.1%、人民幣升值0.07%。

匯銀人士指出，美伊談判持續僵持，美元居高，加上央行維持一慣穩匯操作，使台幣升值幅度受限，不過只要股市多頭方向不變，外資熱錢持續匯入，台幣會有機會維持緩升走勢，朝31.3元靠攏。

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