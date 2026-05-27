富邦媒目標重回千金股 董座蔡明忠：有併購規劃

富邦媒今日舉辦股東會。圖為董事長蔡明忠。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日舉辦股東會，董事長蔡明忠表示，其實momo一直有併購的想法，主要目的是為了獲得科技人才，目前momo主要留意的要件是對未來發展或momo在整體電商業務發展所欠缺的業務，期待讓公司進一步成長，也期望股價回到千金股行列。

富邦媒在2021年疫情高峰期間，股價曾經達到2000元高點，不過隨著疫情退燒，富邦媒股價也隨之走向平淡。蔡明忠也坦言，近年公司投資中南部倉儲佈局、資本支出處於高峰，導致折舊負擔沉重，過去2至3年成長相對黯淡，且沒有「沾到AI的光」，因此沒有跟上大盤漲勢，

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蔡明忠指出，目前momo採取「2隻腳」雙軌成長策略，期待讓市場重新看到momo的成長潛力，其一是強化本業的有機成長，紮實提升客戶體驗、導入AI降本增效以最佳化獲利結構；其二是透過併購解決科技人才稀缺的問題，以獲取AI人才跟蝦皮等強敵競爭，並尋找成長引擎，為了可能的併購、物流中心建設所需，因此暫時不考慮實施庫藏股。

富邦媒今日也通過擬配發每股現金股利10元，配發率達88.57%，以5月26日收盤價188元計算，現金殖利率約5.3%。以去年營運來看，在整體消費市場趨於審慎、電商競爭持續升溫的環境下，富邦媒仍維持千億營收規模與穩定獲利表現，展現穩健經營韌性。

富邦媒表示，隨著電商市場逐漸成熟，產業競爭已從價格補貼，轉向包括物流效率、服務體驗、數據應用與平台治理等全方位能力。momo未來將持續升級物流、服務體驗等全平台能力，穩步強化長期競爭力。

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