程泰、新代結盟 攻全球智慧製造與機器人商機

新代科技攜手程泰集團，加速智慧製造與機器人整合布局，圖為機器人示意圖。（取自新代官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球製造業面臨缺工、供應鏈重組與少量多樣生產需求升溫，工具機產業競爭也從單一機台性能，轉向整體智慧製造整合能力。程泰機械（1583）與亞崴機電（1530）今天（27日）宣布與新代（7750）深化策略合作，將整合工具機、控制器、自動化與機器人技術，聯手搶攻智慧製造與機器人自動化商機。

程泰表示，將結合自身在工具機研發製造、高精度加工及全球售後服務經驗，搭配新代科技在智慧自動化整合、工業機器人與智慧製造技術的優勢，共同開發智慧製造解決方案，協助客戶提升生產效率、降低人力依賴，同時加快產線升級速度。

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雙方本次合作重點在推動「高度一體化與標準化」的智慧產線方案。程泰指出，透過新代CNC控制器與機器人系統深度整合，可減少現場連線與調校流程，降低客戶導入門檻，並縮短專案建置時間；搭配標準化模組與通用介面，也有助降低後續維護與擴充成本。

新代科技則表示，AI與機器人應用正快速改變全球製造模式，雙方此次聚焦CNC取放自動化需求，推出「彈性智慧」解決方案，採用新代三軸協作機器人搭配線軌設計（3+1模式），在兼顧性能下朝輕量化、小型化發展，可因應少量多樣與快速換線等生產需求。

展望2026年至2028年工具機市場，程泰與新代皆認為仍將朝智慧化、高速高精度及AI應用方向發展，具感測、機器人整合與智慧控制功能的機台，將成為市場成長主力。未來雙方將持續透過自主研發與跨域合作，加速智慧製造技術落地，提升產品附加價值與全球市場競爭力。

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