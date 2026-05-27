全台預售屋每坪均價還在漲 Q1年漲幅達7.8％

新竹縣市第一季預售屋每坪均價約58.3萬元、年漲12.7%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年第一季全台預售屋平均單價仍較去年同期上漲、年漲幅7.8%。根據房仲業者彙整今年第一季全台、六都加上新竹縣市預售屋揭露件數與每坪揭露均價，發現第一季除新北市、台中市每坪均價較去年同期分別年跌0.9%、1.4%以外，其它五大都會區全數呈現年漲，又以新竹縣市年漲幅最驚人、上漲高達12.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，受到房市管控政策影響，全台預售屋買氣量縮格局短期內難以改變，不過，觀察第一季各大都會區預售屋每坪揭露均價，台北市每坪衝破130萬元，新北市則維持在7字頭，而新竹縣市第一季預售屋每坪均價約58.3萬元、貼近6字頭，且季漲9.6%、年漲12.7%。

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台中市預售屋每坪均價則維持在5字頭，桃園、台南以及高雄市等三都，第一季則全數站穩4字頭。

Q1預售屋均價 新竹縣市漲最兇

陳金萍指出，新竹縣市核心區土地供給有限，尤其竹北高鐵特區、新竹關埔重劃區等熱門重劃區，土地已難尋，也直接墊高建商推案成本，即使整體預售市場交易量減，建商也難有讓價空間。

此外，目前預售建案市場已走向「個案表現」，具品牌建商、地段優勢與交通建設題材的新案，仍具備一定的吸引力，加上新竹購屋族平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，因此，在房價上具有一定的支撐性。

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