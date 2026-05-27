華航董事長高星潢︰客貨並進 衝刺營運

中華航空股東常會，董事長高星潢（前排右二）及總經理陳漢銘（前排左二）出席。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 中華航空（2610）今日舉行股東會，董事長高星潢指出，為提升航運效率與服務競爭力，華航積極推進機隊升級，A321neo已交機21架，全機隊30架預計明年完成交付；787嶄新機隊將陸續投入營運，彈性派飛中長程及區域航線；規劃引進 A350-1000、777-9與777-8F等新型航機，作為拓展長程航網與厚植貨運布局的重要關鍵。

華航總經理陳漢銘指出，787 機隊將導入全新座椅、高畫質影視系統與機上網路服務；A350-900啟動改艙計畫，規劃最新客製化座椅產品與娛樂設備；豪華經濟艙產品從機場報到、客艙備品、餐飲設計到服務流程同步優化；彩繪機、機上餐飲及用品跨界合作，要進一步形塑華航差異化特色。

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華航股東會中通過每股配發現金股利0.82 元。高星潢表示，2025年為華航成立66週年，也是營運成果豐碩的一年，彰顯公司的營運韌性。2025年華航合併營業收入2,091.39億元，稅後淨利147億元， EPS2.42元，營收、獲利及EPS均創歷史新高。客運方面，受惠連續假期與全球旅運熱度，華航強化台灣樞紐轉運布局，透過串聯北美、東北亞、東南亞、紐澳與歐洲航網，擴大轉機效益；貨運方面，AI伺服器、半導體及高科技產品供應鏈需求穩定，帶動市場動能，推升全年收入成長。

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