《三體》版權爭議釀命案！39歲遊族創辦人遭毒殺 前CEO伏法

「三體宇宙」前CEO許垚毒殺自己的商業夥伴、「游族網絡」創辦人林奇，現已伏法。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊戲巨頭「游族網絡」創辦人林奇2020年遭到商業夥伴、「三體宇宙」前CEO許垚毒殺身亡，消息一出震撼各界，現涉嫌毒殺商業夥伴的許垚，據報已被執行死刑。

綜合外媒報導，中國遊戲業億萬富豪、同時也是網飛熱門科幻影集《三體》影視改編權持有方代表林奇，在2020年遭到商業夥伴、《三體宇宙》前CEO許垚毒殺身亡，年僅39歲。

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許垚2017年加入「游族網絡」，一直負責《三體》IP相關業務，2018年出任遊族旗下負責《三體》智慧財產權（IP）相關業務的子公司「三體宇宙」執行長，許垚認為自己對促成網飛合約有功，卻在公司內部遭到排擠，因此心生怨恨。

許垚透過暗網購買毒藥，毒殺林奇並造成其他至少4人中毒；他於2024年被判有罪。法院形容他的犯行「極其卑劣」；據報許垚已於5月21日執行死刑，消息傳出後，「三體宇宙」透過官方社群媒體帳號表示：「與林先生相關的案件終於告一段落，正義終於得以實現。」

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