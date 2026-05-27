法拉利首款純電超跑亮相引爭議 股價重挫

法拉利首款純電超跑「Luce（義大利文意為「光」）」正式亮相，但市場反應卻不如預期。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕法拉利首款純電超跑「Luce（義大利文意為「光」）」週二（26日）正式亮相，但市場反應卻不如預期。新車發表後，法拉利股價一度重挫8.5%，在美國上市的股票則下跌近6%，引發外界關注。

《CNBC》報導，這款名為「Luce」的純電車，是法拉利首次跨足全電動領域，同時也是品牌史上第一款5人座車型。新車約可在2.5 秒內完成0到60英里加速，最高時速約為192英里，售價約55萬歐元（約新台幣2011.35萬），預計今年第4季開始交車。

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法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，Luce的推出象徵品牌邁入「全新篇章」。他強調，發展電動車的同時，也必須尊重技術本身，因此設計勢必要與傳統燃油跑車有所區隔。

不過，這項轉型並未獲得所有人支持。部分車迷認為，法拉利一直以經典外型與燃油引擎聲浪作為品牌靈魂，如今擁抱電動化，等於削弱了超跑原有魅力。

前法拉利董事長蒙特澤莫羅（Luca di Montezemolo）更直言，這款車是對法拉利歷史的「羞辱」，甚至表示「我希望他們把那匹躍馬標誌從那輛車上拆掉」。義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也公開批評Luce貴得離譜且看起來完全不像法拉利。

分析師指出，除了設計爭議外，投資人也擔心電動車研發成本過高，可能壓縮品牌未來獲利空間。市場對Luce的反應，也被視為法拉利品牌轉型的一場重大考驗。

面對質疑，維尼亞則認為，雖然電動車沒有傳統引擎聲浪，但仍能帶給駕駛與過往相同的熱血感受，稱「真正重要的，是車子能否帶給駕駛情感」。

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