華擎看好板卡市場接近谷底 下半年與顯卡同步回溫

華擎看好板卡市場目前已接近谷底，下半年有望與顯卡產品共同逐步回溫。（華擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）今天召開股東會，董事長童旭田表示，隨著人工智慧（AI）技術發展從大規模訓練逐步轉向大規模推論與應用，雲端及邊緣運算需求同步升溫，公司將持續以AI應用、電競產品及商用市場作為發展重心，建構完整產品生態圈。關於板卡市場，公司認為第二季仍受記憶體價格上漲與需求疲弱影響，不過目前已接近谷底，下半年有望逐步回溫。

華擎總經理許隆倫指出，今年顯示卡市場整體表現不如預期，全年銷售量可能較去年衰退20%至30%，第二季出貨量也下滑約三成，但因平均售價（ASP）提升，營收衰退幅度相對較小，約落在15%左右。現在應已是市場最差時期，預期第三季至第四季有機會與主機板市場同步回溫。

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主機板方面，許隆倫表示，今年第一季主機板需求下滑幅度甚至大於顯示卡，尤其3月後市況轉弱，第二季衰退幅度預估也接近三成，由於缺乏新產品帶動，今年平均售價變化有限。 進一步分析近期板卡產品平均售價上升，主要是反映DRAM與SSD等記憶體成本上揚，且原廠仍看好未來伺服器與高效能運算（HPC）需求，不願輕易降價，因此短期內記憶體價格仍難回到過去低檔水準。

面對產業變化，童旭田說，AI技術持續進步，市場已逐漸從模型訓練轉向推論與實際應用，各類AI新硬體與應用快速推出，也同步帶動邊緣運算需求升溫。華擎未來將持續強化AI相關產品布局，並鎖定智能零售、工廠自動化、機器人、無人機、智慧城市等垂直市場需求，發展邊緣AI與低延遲運算應用。

在產品策略方面，華擎也持續強化高階品牌定位，將Taichi系列朝「極致工藝」方向發展，並整合水冷、超頻及高擴充性等功能，鎖定高階DIY與專業工作站市場。同時，華擎也將重整Phantom Gaming（PG）產品線，聚焦中高階電競市場，並擴大布局顯示器、水冷散熱等周邊產品，打造完整「華擎生態圈」。

除了消費型市場，華擎也積極拓展商用及系統整合（SI）客製化市場，針對不同應用需求提供專屬客製化產品，藉此降低單一產品線波動對營運造成的影響。童旭田觀察，雖然2026年全球景氣仍受地緣政治及關鍵零組件供應等因素干擾，但在商用市場與多元產品布局帶動下，對整體營運維持審慎樂觀看法。

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