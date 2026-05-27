檢方上訴逾期 日月光營運長吳田玉4人內線交易案 確定無罪

日月光營運長吳田玉4人內線交易案，確定無罪。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕知名半導體大廠日月光併購矽品公司期間，營運長吳田玉等人涉嫌內線交易，全案歷經多次反轉，法律程序陷入罕見的「送達日期」大戰，最高法院駁回檢方上訴，認為應以判決書「第一次送達」時間為起算點，認定檢方在二審上訴已超過期限，吳田玉、張文慧、吳秋燕、林威均無罪確定。

知名半導體大廠日月光營運長吳田玉等4人，於併購矽品公司期間涉嫌內線交易，於得知內線消息後提前購股獲利，一審判無罪後，全案陷入「判決書送達日期」爭議，高雄高分院二審認為檢方上訴逾20日法定期限，駁回檢方上訴；更一審改認為檢方上訴合法，並改判4人有罪；更二審再次逆轉，認為檢方針對一審的上訴，應以「第一次送達」時間點起算上訴日期，仍認定上訴逾期，改判無罪；高雄高分檢上訴，最高法院今認同更二審的判決見解，駁回檢方上訴，全案無罪確定。

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全案被告共4人，吳田玉是日月光公司營運長兼發言人，為公司的核心決策人員，張文慧是其友人，吳秋燕則為吳田玉的秘書，負責經手所有吳田玉簽辦的文件，並記錄及安排所有國內、國外會議行程，另一被告是吳女的配偶林威。

檢方起訴指控，日月光於2015、16年間公開收購股票上市交易的矽品精密公司，在併購期間，吳田玉等4人均實際知悉該2公司有重大影響其股票價格的消息時，在該消息明確後且未公開前或公開後18小時內，自行或以他人名義，分別購入矽品股票，涉嫌違反證券交易法內線交易罪。

一審高雄地院認定4人罪證不足，判無罪；檢方上訴，高雄高分院二審認為，判決書送達時間，應依第1次送達時間為起算點，認定檢方上訴時已超過20天上訴期限，判決駁回上訴；高雄高分檢上訴，最高法院認為有疑點未釐清，撤銷發回重審。

高雄高分院更一審調查後認為，應依「第2次送達時間」起算，因此上訴並未逾期，改判吳田玉1年10月徒刑，張女等3人分別量處2年至3年半不等徒刑，林威緩刑。被告4人不服上訴，最高院再次撤銷發回。

高雄高分院更二審再次逆轉，認為判決書應依「第1次送達時間」為起算點，認定檢方上訴逾期，維持第一審的無罪判決。檢方上訴最高院。

最高法院審理後認為，法院判決書中的無罪理由，所引用的附件只是將檢察官原已提出並附於起訴書的附件，影印作為判決書附件，內容與檢察官原件完全相同，就算法院第1次送達判決書給檢方時，漏未檢附，也不致影響檢察官對於判決無罪理由的理解，以及上訴權的行使。

最高院表示，本案第二次送達包含附件的判決，性質上只屬重複通知或補送，除了法院另有足以使檢察官誤認第1次送達不生效力的積極表示外，尚難認定檢察官就第2次送達具有值得保護的信賴利益，上訴期間仍應自第1次合法送達時起算，因此檢方針對一審的上訴，應以「第1次送達」時間為起算點，經計算已超過20天的上訴期間，上訴逾期，更二審判決認定無誤，故駁回檢方上訴理由，全案確定。

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