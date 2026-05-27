三星罷工危機落幕！工會成員73.7％贊成 通過績效分紅協議

三星勞資雙方在20日達成初步薪資協議，今工會投票通過，罷工危機正式落幕。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕三星電子勞資雙方在全面罷工前一刻，戲劇性地達成了績效獎金談判協議，工會今（27日）公布臨時協議投票結果，結果顯示，贊成人數超過70%，這項協議通過，意味著三星罷工危機正式落幕。

據《韓聯社》報導，三星電子勞資雙方20日達成初步協議，保留超額利潤績效獎金（OPI）上限為員工基本年薪50％的現行制度，但在未來十年將額外支付不設上限的「特別績效獎金」，則附加了營業利潤須達100兆至200兆韓元（約2.1兆至4.2兆台幣）的條件；勞資雙方並同意，將稅後營業利潤的10.5％作為「特別績效獎金」的資金來源。

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根據協商內容，若以年薪1億韓圜為基準，負責半導體業務的「裝置解決方案（DS）部門」員工，預計可獲得約2.1億至6億韓元（約新台幣437.8萬至1250萬元）的績效獎金。

工會將於22日至27日對上述臨時協議進行投票，工會今宣布，在具有表決權的工會會員總數6萬5593人中，有6萬2616人參與投票，投票率達95.5%，結果有4萬6142票贊成，73.7%同意下通過。

依照工會章程，具投票權者過半參與，且過半數贊成後，暫定協議案便取得正式協議案資格。一度撼動南韓經濟的三星電子勞資衝突，暫時告一段落。

不過報導指出，負責半導體業務的「裝置解決方案（DS）部門」員工，預計可獲得約2.1億至6億韓元（約新台幣437.8萬至1250萬元）的績效獎金；相較之下，消費電子部門（DX）員工則可能僅獲配價值約600萬韓圜（約新台幣12.51萬元）的公司股票。

投票結果也顯示，DS部門員工大多贊成，而DX部門員工大多反對。DX部門員工對績效獎金差距強烈反彈，預料工會內部之間的「勞勞矛盾」仍將持續一段時間。

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