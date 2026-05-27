拒絕大客戶金援建廠要產能！傳SK海力士「不要錢」一句話震撼矽谷

市場傳出，美國Alphabet、微軟、Meta砸數十兆韓元想搶SK海力士產能卻遭拒絕。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI軍備競賽正在全面升級，如今手握千億美元資本支出的科技巨頭，也開始感受到「有錢不一定買得到晶片」的壓力。市場傳出，近期包括Alphabet、微軟與Meta競相向SK海力士提出高達數十兆韓元的建廠與設備資金支援方案，希望提前鎖定AI記憶體產能，但遭到SK海力士一一婉拒。

據悉，SK海力士將大客戶的迫切需求化為談判籌碼，要求簽訂五年以上長約與定價權。但最令市場震撼的，並不是AI科技大廠開出的投資金額，而是記憶體供應鏈權力正在徹底翻轉 : 過去由客戶主導的科技產業，如今開始轉變成「晶片廠挑客戶」。

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根據南韓《朝鮮日報》引述業界人士指出，SK海力士管理層認為，目前公司資金狀況相當充裕，在AI記憶體供應鏈中的主導地位也難以撼動，因此若接受特定客戶的資金支援，反而可能被綁定排他性供貨義務，長期而言並不划算。

與其讓科技巨頭透過資本介入提前綁定產能，SK海力士更傾向直接利用市場對HBM的極度焦慮，作為談判籌碼，要求客戶簽下至少五年以上的超長期供應協議，並搭配更高比例的預付款，以及最低價格保障條款。

一名半導體業界人士直言，真正的風險在於：「如果讓特定客戶出資蓋廠，但未來景氣反轉、需求下滑，SK海力士仍可能必須履行優先供貨義務，甚至被迫以低於市場價格出貨。」

據悉，目前科技巨頭提出的合作方案主要分成兩大方向。第一是協助分攤位於京畿道龍仁、總投資高達31兆韓元（約新台幣6484.1億元）的新晶圓廠一期建設成本，在該廠完工後，預計每月新增約35萬片晶圓產能，使SK海力士整體產能提升至約90萬片規模。

第二則是共同負擔ASML最新High-NA EUV設備的採購成本。這類設備單台價格高達約4億美元（約新台幣125.6億元），幾乎是現行EUV機種的2倍，而SK海力士未來導入相關設備的總投資規模，預估將達12兆韓元（約新台幣近2510億元）。

市場人士認為，科技巨頭願意主動替供應商分攤建廠與設備成本，背後真正目的並不單純，而是希望透過資本參與方式，提前取得未來AI時代最稀缺的資源 : HBM專屬產能。但SK海力士現在的態度非常明確，不要短期資金，要長期主導權。

知情人士透露，目前SK海力士與大型科技客戶談判的核心方向，包括提高預付款比例、簽訂至少五年以上供應協議，以及建立最低價格保障機制。這意味著，HBM市場正從過去高度波動、價格起伏劇烈的產業模式，逐漸轉向類似能源、天然氣甚至軍工產業的「長約制」。

這意味著，科技巨頭對供應安全的焦慮，早已反映在資本支出上。

目前全球高階HBM供應，幾乎由SK海力士與三星電子2家公司主導，但真正能穩定供應AI資料中心高階HBM的廠商其實非常有限；尤其是，目前SK海力士仍是NVIDIA GPU供應鏈中最主要的HBM來源，今年產能幾乎已全面售罄。

分析師指出，記憶體產業商業模式正在發生根本性轉變。隨著AI基礎設施需求爆發，超大規模雲端運算業者開始與儲存供應商簽訂包含部分固定價格機制的長期供應協議（LTA），希望提前鎖定未來數年的產能與成本。

市場認為，這種由AI驅動的結構性變化，將大幅降低記憶體產業過去劇烈波動的獲利循環，並逐步瓦解長年壓抑記憶體族群估值的「超週期折價」邏輯。

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