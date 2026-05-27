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罷工危機解除！工會高票通過薪資協議 三星股價強彈8％

2026/05/27 10:45

三星旗下大多數工會成員週三（27日）表決通過薪資協議，成功避免了一場可能衝擊全球晶片供應鏈、甚至拖累南韓經濟的罷工行動。（示意圖，路透）三星旗下大多數工會成員週三（27日）表決通過薪資協議，成功避免了一場可能衝擊全球晶片供應鏈、甚至拖累南韓經濟的罷工行動。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，三星旗下大多數工會成員週三（27日）表決通過薪資協議，成功避免了一場可能衝擊全球晶片供應鏈、甚至拖累南韓經濟的罷工行動。受利多消息激勵，三星股價盤中一度大漲8%。

綜合媒體報導，三星勞資雙方原訂於5月21日發動全面罷工，但就在行動開始前90分鐘，雙方戲劇性達成績效獎金相關協議。隨後工會宣布暫緩原定為期18天的罷工計畫，並將協議內容交由會員投票表決。

工會會員自5月22日至27日針對臨時協議進行投票，最終以74%的贊成率通過薪資方案。

不過，代表三星消費電子部門員工的少數派工會於週二（26日）表示，已向南韓法院聲請禁止此次薪資協議表決，理由是該方案明顯偏向晶片部門員工，恐造成內部待遇失衡。

根據協商內容，若以年薪1億韓圜為基準，負責半導體業務的「裝置解決方案（DS）部門」員工，預計可獲得約2.1億至6億韓元（約新台幣437.8萬至1250萬元）的績效獎金；相較之下，消費電子部門（DX）員工則可能僅獲配價值約600萬韓圜（約新台幣12.51萬元）的公司股票。

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