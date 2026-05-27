日前號誌異常延誤旅客行程 台灣高鐵史哲股東會致歉

台灣高鐵董事長史哲。（台灣高鐵提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵今日舉行股東會，董事長史哲針對日前高鐵號誌訊號異常，導致旅客行程受到延誤一事致歉。史哲表示， 5 月 25 號高鐵苗栗路段，也就是在進行轉轍器控制器箱的電源模組更新工作的時候，發生了號誌訊號異常的現象，雖然透過立即的營運調整、系統重置，但是無法在當下有效地解決狀況，為了高鐵的營運不至於全面中斷，採取了全天每小時三班的營運模式，當然也造成許多旅客的行程延誤，在此，要特別再次向所有的旅客致歉，也感謝大家在過程當中耐心地等待跟包容，展現了高度的公民素質，配合高鐵所有工作同仁的安排，來完成所有的既有運務工作，也在這裡再次表達歉意。

史哲表示，安全一直是高鐵的首重，尤其是號誌系統，有嚴格限制，面臨異常訊號，降速維持營運是必然結果，此事件除了更換80%設備，是首次遇到的狀況，也保留所有設備提交第3方認證，以避免事件再次發生，高鐵會同時進行關鍵更新，並永續營運穩健發展。

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史哲說，過去1年，台灣高鐵受惠國家經濟穩健成長，以及民眾對城際交通的需求，運量首度突破8207萬人次，年成長4.88%，平均每日運量22.5萬人次，增加1.5萬人次，運量、營收創新高，目前觀察，今年運量確定會突破去年，年成長率與去年差不多。高鐵2025年營收546.5億元，年成長2.75%。

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