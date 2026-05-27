黃仁勳：台灣總部2030年啟用！喊話員工：總部這麼美「你還要WFH嗎」

黃仁勳親自向員工介紹台灣總部的設計理念。（記者羅沛德攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午在北投士林科學園區的台灣輝達總部預定地舉辦台灣員工大會，親自向員工介紹台灣總部的設計概念，黃仁勳表示，台灣總部取名星群（Constellation）的概念來自3-4年前，他談到台灣，提到AI生態系，想要投資台灣，這幾年台灣快速發展，成長幅度可觀，黃仁勳對台灣總部設計相當滿意，並向員工喊話，台灣總部這麼美，我花這麼多錢，你們還要WFH（在家工作）嗎?

黃仁勳向員工展示台灣總部的設計理念，一開始就直言總部土地不夠大，黃仁勳表示，外觀設計主軸具有極大穿透性，屋頂以三角形組成，很久以前他就得到結論，一定要成為透明的企業，打造出全球及企業的平台，再來就是他討厭電梯的概念，因為電梯就是要一直等，上與下都要等，一直都在等，他還發現矽谷停車場都在公司建築物旁，這麼美的地方卻停滿車，所以台灣總部的停車場全在地下室。

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黃仁勳並多次用台語問員工台灣總部「有水沒?」（美不美）黃仁勳說，未來一進台灣總部，看到的不是電腦，也不是辦公室，而是bar（酒吧），台灣總部將在2030年啟用。

今日輝達的台灣員工大會，黃仁勳的父母、兒子與女兒皆參與，台北市長蔣萬安亦到場。

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