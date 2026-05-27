她從日本自由行回台收「爆量日文信」！國稅廳、NHK全來催繳 網警告：千萬別點

台灣人喜歡赴日旅遊。日本觀光客示意圖。（法新社）

有台灣網友上網求助，指出她上個月底剛從日本自由行回來，結果信箱跑出一堆日文信，不知道該怎麼辦。（圖擷取自FB/日本自由行討論區）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人喜歡赴日旅遊，2024年赴日台灣旅客人次首度突破600萬人次，較20年前暴增約6倍，近年更不斷刷新紀錄。但近來有一名台灣網友上網求助，原PO指出上個月底剛從日本自由行回來，後來看了一下電子信箱垃圾桶的郵件準備清除，結果發現一大堆日文信，還有署名「國稅廳」的信，不知道該如何應對？該篇文章釣出許多熱心網友回覆，紛紛勸她不用點開，有人坦言：「要付款的都是詐騙」、「全是詐騙電郵」。

原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文，表示自己上個月底剛從日本自由行回來，一切看似順利，不料今天她心血來潮打開電子信箱，準備將垃圾桶裡的郵件清除時，卻發現一大堆日文信。

請繼續往下閱讀...

原PO當場傻眼，發文求助問說：難道E-mail被盜了嗎？原PO也補充說，她的Ｍail操作都很正常，也都有設定手機驗證。「有人能教教我，該如何應對這種情況？」

根據原PO上傳的信箱截圖，可發現這些日文信的寄信者來源廣泛，包含國稅廳、e-TAX（日本電子報稅）、東京電力、NHK和樂天銀行等。

文章隨即引發熱烈討論，社團內網友們紛紛提醒「是詐騙不要點開」，有人說：「不重要的不用理，要付款的都是詐騙，有加日文網站會員多少都會遇到」，還有人說：「我也有收到欠稅跟欠繳電費通知，應該請對方告知我的房子在哪裡。」也有網友提醒：「收到這種信呢，先看一下寄件人的信箱地址，這種一堆亂碼的就很明顯是詐騙。」、「一定都是詐騙，如果是國稅局一定會寄書面通知。」、「廣灑的詐騙信件，跟之前台灣很多人收到罰單通知、Etag未繳通知手法如出一轍。」

有網友分析，這些都是亂槍打鳥的詐騙，所以Google才會丟到垃圾郵件，「身為觀光客，不會有日本稅籍、辦不了信用卡、沒有房子可以用電，都是假的。」

至於為何原PO會收到詐騙信件？有網友分析，可能是原PO的mail有去註冊或是訂票或是訂房，對方的系統可能被駭了，也有網友指出，或許是原PO網路連到假WIFI或假基地台，另外還有ESIM資料外洩等，都有可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法