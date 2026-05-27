74歲阿公擁236萬存款！卻快變下流老人 背後原因太現實

外媒分析，用自己的退休積蓄來養回家的女兒和孫子或孫女，是老年人經常面臨的問題。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕74歲的吉人（化名）和妻子退休後，每月依靠約16萬日圓（約新台幣3.1萬元）的退休金，和1200萬日圓（約新台幣236萬元）存款度日，某日女兒由美（化名）宣布離婚要帶著小孩返家和他們同住，沒想到因為資助由美的開銷越來越大，不到兩年，不僅夫妻倆的退休金不夠用，存款甚至大幅縮水，讓他們相當擔心晚年破產，只好忍痛和由美劃清界線。

吉人某天接到由美的電話：「我不能和丈夫一起生活下去了，我要離婚，然後搬回來跟你們一起住。」於是由美便帶著8歲的女兒小舞（化名）回到娘家居住，而由美也承諾，等一切安頓下來後會找份兼職，補貼家用。

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吉人和妻子惠子（化名）起初很高興能和孫女一起生活，但事情逐漸變得奇怪。由美可能出自於「愧疚感」，開始在小舞身上花很多錢，心想著「不能讓小舞感到難過」、「一定要讓她過得比有雙親的家庭還幸福」。

由美還幫小舞報名了很多才藝課程，並只給小舞名牌衣服，周末帶她出去玩的時候，說：「我們得給她創造美好的回憶。」 但僅靠由美兼職收入和撫養費根本負擔不起這一切。

由美開始向吉人開口：「「您能否幫我支付一下這個月芭蕾舞演出的費用？我這個月手頭真的很緊…」起初，吉人和妻子很樂意幫忙，心想「我們是為了我們可愛的孫女才這麼做的」。

但每月16萬日圓的退休金對這對夫妻來說僅勉強夠用，所以當由美和小舞的所有經濟支持都來自他們後，吉人和妻子的積蓄正在逐漸減少，這讓夫妻倆差點脫口而出：「你們有沒有打算搬出去？」但這句話最終仍忍了下來。

不過也因如此，吉人的1200萬日圓的積蓄，在短短兩年內，就縮水到不足1000萬日圓（約新台幣197萬元）。這讓吉人相當焦慮，表示：「如果事情再這樣下去，不僅我晚年會一敗塗地，對女兒來說也不是一件好事。」

下定決心的義人先生某天晚上對由美說：「我已經沒辦法再繼續資助下去了。你口口聲聲說是為了小舞，但其實只是想靠花錢來消除自己的罪惡感，不是嗎？」

聽到這句話後，由美當場崩潰痛哭。其實她自己也隱約察覺，自己的金錢觀已經變得不太正常，但因為身為父母的不安感作祟，始終無法停下來。

從那之後，由美開始重新整理那些過多的才藝課程，也努力過著符合自身能力的生活。雖然減少的存款已經回不來了，但如今一家三代親子，重新找回了即使不花大錢，也能充實生活的日子。

報導指出，像吉人這樣的情況，用自己的退休積蓄來養回家的女兒和孫子或孫女，是老年人經常面臨的問題，對父母來說，一旦開始在子女和孫子女身上花錢，就很難削減這筆開支，而在本篇文章中，女兒的罪惡感和父母的仁慈，很可能是導致經濟援助金額不斷增加的原因。

吉人決定停止經濟支持女兒，即使這意味著他要強忍著心痛，認為這樣做對女兒不好，但這個決定是明智的。這不僅保護了他的退休金，也重新幫助女兒樹立了金錢觀念。

報導認為，為了防止父母對與他們一起生活的子女和孫子女的愛最終導致雙方經濟破產，父母「設定界線」至關重要。

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