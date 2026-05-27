黃金才強漲 又瀉了......

週二（26日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（26日）黃金價格下跌1%，係因美國對伊朗空襲，打擊了達成和談協議的希望，並導致油價上漲進而推升通膨疑慮，市場因而押注美國今年將升息。

黃金現貨下跌1.3%，報每盎司4511.23美元。

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6月交割的黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4513.90美元。

《路透》報導，美國黃金交易所市場分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「債券市場認為，聯準會（Fed）的下一步可能是升息，這對今日的黃金市場構成利空。」

市場目前預測Fed將在12月升息1碼（25個基點）。儘管黃金被視為規避通膨的工具，但在高利率環境下，黃金這類不孳息資產通常表現疲弱。

布蘭特原油上漲逾4%，因美國與伊朗能否達成協議以及荷姆茲海峽何時恢復通行仍存不確定性。油價上漲將推高通膨，因企業往往會把上升的成本轉嫁給消費者。

威科夫說：「短期技術面仍偏空，這也引發了一些技術性拋售。」他補充指出，市場將密切關注周四公布的美國個人消費支出（PCE）價格指數，以評估通膨壓力及Fed未來政策路徑。

與此同時，瑞銀將年底金價目標調降400美元、降至每盎司5500美元，因殖利率上升和美元走升的風險持續存在。

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌2.3%，報每盎司76.27美元。

現貨鉑金下跌1.3%，報每盎司1942.56美元。

現貨鈀金下跌1.3%，報每盎司1379.54美元。

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